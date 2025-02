Mauricio Macri, duro sobre el presente de Boca: "Estamos en el fondo del mar"

Hinchas, ex jugadores, incluso quienes fueron compañeros del "10", y dirigentes opositores salieron en las últimas horas a criticar al oficialismo, mientras se espera a ver cómo reaccionará la gente que esta noche concurrirá a la Bombonera a presenciar el duelo contra Rosario Central por la fecha de los Interzonales del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Uno de los que habló en las últimas horas sobre la situación de la institución fue Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, quien fue consultado de pasada mientras se dirigía a su auto por "Puro Show" sobre la actualidad del club que lideró entre 1999 y 2007, cuando saltó a la política porteña y luego a la nacional.

"Es muy triste todo. La verdad que fueron muchos años para poner a Boca en un lugar maravilloso y ahora estamos en el fondo del mar”, declaró quien en 2023 compitió como candidato a vicepresidente del Xeneize en la fórmula que, encabezada por Andrés Ibarra, perdió contra Riquelme y Jorge Amor Ameal.

Ibarra y Pergolini, también muy duros

Días atrás, Ibarra también se había pronunciado en la misma línea a través de una publicación en su cuenta de X en la que hizo referencia al fracaso copero de los dirigidos por Gago: "Una noche patética e inadmisible para lo que es la grandeza de Boca. Da bronca y tristeza lo que están haciendo con el club".

En el mismo posteo, el líder de la oposición que estuvo presente en la Bombonera para ver el partido, resaltó: "Es una falta de respeto a nuestra gloriosa historia. Los hinchas de Boca no merecemos esto".

Otro ex dirigente que no dejó pasar la oportunidad para liquidar a Riquelme fue Mario Pergolini, quien fuera vicepresidente durante un breve lapso de la conducción de Jorge Amor Ameal y luego se fue por conflictos internos. "Los incompetentes en el poder repiten sus errores como un bucle sin fin. Su inseguridad los vuelve mezquinos y déspotas, creando ambientes tóxicos donde culpan a otros por su propia falta de visión. Malos jefes no solo toman malas decisiones, también fabrican malos equipos", sentenció el empresario y comunicador.