El palazo de Pergolini a Riquelme: "Los incompetentes en el poder repiten sus errores"

"Los incompetentes en el poder repiten sus errores como un bucle sin fin. Su inseguridad los vuelve mezquinos y déspotas, creando ambientes tóxicos donde culpan a otros por su propia falta de visión", expresó el exvicepresidente en su cuenta de Instagram.

"Malos jefes no solo toman malas decisiones, también fabrican malos equipos", sentenció Pergolini, quien renunció a su cargo en la Comisión Directiva en marzo de 2021 por diferencias con Riquelme y Jorge Amor Ameal, quien entonces era el presidente.

Ribolzi: “Riquelme no cree en los técnicos”

Jorge Ribolzi, uno de los grandes ídolos de Boca, expresó su mirada sobre la actualidad futbolística del club y cuestionó una postura de Juan Román Riquelme. Campeón de América y del Mundo como jugador en Boca (en 1977) y asistente técnico de Alfio Basile en una de las etapas más exitosas del equipo, el Ruso hizo hincapié en la gestión del ídolo como presidente.

En diálogo con Radio La Red, Ribolzi reflexionó sobre la reciente eliminación de Boca en la Copa Libertadores en manos de Alianza Lima y apuntó el accionar de Riquelme. "Conozco bien a Román, es una persona muy inteligente. Como futbolista fue un crack. Y esto no es una crítica, pero Riquelme es un muchacho que no cree en los técnicos", afirmó poniendo énfasis en Fernando Gago, la última elección del Consejo de Fútbol.

Para justificar su postura, el ex mediocampista comparó a Riquelme con otra leyenda del fútbol que también pasó por el Xeneize y explicó su visión. "Cuando jugaba, no necesitaba de nadie. Dentro de la cancha lo sabía todo. Nosotros nunca le dijimos nada porque no hacía falta. Me contaron que a Alfredo Di Stéfano le pasaba algo similar, daba todo por entendido".

Sin embargo, Ribolzi advirtió sobre los riesgos de esa mentalidad al momento de gestionar un club. "Eso te puede llevar a cometer errores", amplió su análisis sobre la elección que hizo de los entrenadores. Para cerrar, culminó: "No creer en los técnicos hace que termines dándole la oportunidad a gente que recién empieza. Y para elegir un DT se necesita un análisis más profundo, hay que estar realmente convencido".