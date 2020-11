Mike Tyson: Carne de alce y bisonte, la dieta del regreso

“Esa dieta no me daba la fuerza necesaria para entregarme resistencia y el máximo de energías. Hoy como sólo carne, preferiblemente alce y bisonte. Es comida que me hace sentir en forma", explicó “Iron” Mike.

Quien alguna vez ostentó los tres cinturones de campeón de boxeo de los peso pesado, busca llegar al combate de exhibición del próximo sábado, ante su compatriota Roy Jones Jr, de una manera óptima y por ello, decidió pegar un fuerte volantazo en la recta final.

Tyson, de 54 años, enfrentará a Jones Jr. (51) en el Staples Center de Los Ángeles en un combate previsto a ocho asaltos de dos minutos cada uno.

