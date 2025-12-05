Messi, el gran ausente del sorteo del Mundial: ¿Por qué no viajó?

El capitán argentino se quedó en Miami y no participará de la ceremonia en la que se conocerán los grupos de la próxima Copa del Mundo.
Lionel Messi no estará en el sorteo del Mundial 2026, que se realiza en Washington D.C. y definirá los rivales de la Selección Argentina. Aunque vive en Estados Unidos, el rosarino optó por no viajar y mantenerse enfocado en sus compromisos con Inter Miami.
La razón principal de su ausencia es que el capitán decidió quedarse en Florida para preparar la final de la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps, la final de la liga estadounidense, que se jugará este sábado en el Chase Stadium. El plantel de Gerardo Martino atraviesa días clave y Messi eligió priorizar la competencia local.
La ceremonia tiene lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, donde se reúnen entrenadores y figuras del fútbol mundial. Argentina estará representada por Lionel Scaloni, quien viajó con todo su cuerpo técnico y tendrá un rol especial al ingresar con la Copa del Mundo, un reconocimiento al entrenador vigente del campeón.
El sorteo se realizará este viernes 5 de diciembre desde las 14, Argentina ocupará un lugar en el Bombo 1, reservado para los seleccionados mejor ubicados del ranking FIFA. La próxima Copa del Mundo contará con un formato ampliado de 48 equipos, lo que abre un escenario nuevo para la planificación del camino albiceleste.
