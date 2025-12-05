Messi, el gran ausente del sorteo del Mundial: ¿Por qué no viajó?

La razón principal de su ausencia es que el capitán decidió quedarse en Florida para preparar la final de la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps, la final de la liga estadounidense, que se jugará este sábado en el Chase Stadium. El plantel de Gerardo Martino atraviesa días clave y Messi eligió priorizar la competencia local.

La ceremonia tiene lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, donde se reúnen entrenadores y figuras del fútbol mundial. Argentina estará representada por Lionel Scaloni, quien viajó con todo su cuerpo técnico y tendrá un rol especial al ingresar con la Copa del Mundo, un reconocimiento al entrenador vigente del campeón.

El sorteo se realizará este viernes 5 de diciembre desde las 14, Argentina ocupará un lugar en el Bombo 1, reservado para los seleccionados mejor ubicados del ranking FIFA. La próxima Copa del Mundo contará con un formato ampliado de 48 equipos, lo que abre un escenario nuevo para la planificación del camino albiceleste.