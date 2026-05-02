Murió Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y emblema del deporte paralímpico

vhka4e0yxot9jdxoox27 Tras el accidente de 2001, el italiano volvió a competir y se convirtió en leyenda del deporte adaptado.

Lejos de quedar ligado a la tragedia, Zanardi protagonizó una recuperación extraordinaria. Volvió a subirse a un auto de competición y más tarde encontró una nueva pasión en el paraciclismo, disciplina en la que alcanzó la cima.

Al representar a su país, brilló en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde obtuvo cuatro medallas de oro y dos de plata, consolidándose como uno de los mejores atletas de la especialidad. También se destacó en pruebas de resistencia, con logros relevantes en competencias Ironman adaptadas.

En 2020, volvió a enfrentar un desafío extremo tras sufrir un grave accidente mientras competía en handbike en Italia, que le provocó lesiones neurológicas severas. Desde entonces, su estado de salud se mantuvo bajo estricta reserva, en medio de un largo proceso de recuperación.

Más allá de los resultados, su figura trascendió por el impacto humano. A través de la Fundación Bimbingamba, colaboró en la rehabilitación de niños amputados, reforzando un legado basado en la solidaridad y la perseverancia.