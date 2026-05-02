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Murió Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y emblema del deporte paralímpico

Tenía 59 años y se destacó en dos mundos completamente distintos. En 2001 había sufrido un grave accidente que le provocó la amputación de sus piernas. Logró cuatro medalla de oro y dos de oro en los Juegos Paralímpicos de 2012 y 2016.

El deporte internacional despide este sábado a una de sus figuras más admiradas. Alex Zanardi murió a los 59 años en Italia, según confirmó su familia, tras señalar que el ex piloto falleció en paz, acompañado por sus seres queridos.

Dueño de una trayectoria fuera de lo común, Zanardi logró destacarse en dos mundos completamente distintos: el automovilismo de élite y el deporte paralímpico. En la Fórmula 1 tuvo pasos por equipos como Lotus F1 Team y Williams F1 Team, además de Jordan y Minardi. Su mejor resultado fue un sexto puesto en el Gran Premio de Brasil de 1993, que le permitió sumar el único punto en la categoría.

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Su etapa más exitosa sobre cuatro ruedas llegó en Estados Unidos, donde se convirtió en referente de la serie CART. Allí, al volante de Chip Ganassi Racing, consiguió 15 victorias y se coronó campeón en 1997 y 1998, ganándose el reconocimiento del público por su estilo audaz y su carisma.

El momento que cambió su vida ocurrió en 2001, durante una competencia en el circuito de EuroSpeedway Lausitz. Un accidente de extrema violencia le provocó la amputación de ambas piernas, en un episodio que puso en riesgo su vida y marcó un antes y un después.

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Tras el accidente de 2001, el italiano volvió a competir y se convirtió en leyenda del deporte adaptado.

Tras el accidente de 2001, el italiano volvió a competir y se convirtió en leyenda del deporte adaptado.

Lejos de quedar ligado a la tragedia, Zanardi protagonizó una recuperación extraordinaria. Volvió a subirse a un auto de competición y más tarde encontró una nueva pasión en el paraciclismo, disciplina en la que alcanzó la cima.

Al representar a su país, brilló en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde obtuvo cuatro medallas de oro y dos de plata, consolidándose como uno de los mejores atletas de la especialidad. También se destacó en pruebas de resistencia, con logros relevantes en competencias Ironman adaptadas.

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En 2020, volvió a enfrentar un desafío extremo tras sufrir un grave accidente mientras competía en handbike en Italia, que le provocó lesiones neurológicas severas. Desde entonces, su estado de salud se mantuvo bajo estricta reserva, en medio de un largo proceso de recuperación.

Más allá de los resultados, su figura trascendió por el impacto humano. A través de la Fundación Bimbingamba, colaboró en la rehabilitación de niños amputados, reforzando un legado basado en la solidaridad y la perseverancia.

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