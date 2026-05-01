Finalmente Irán participará del Mundial y su sede será Estados Unidos

Las dudas sobre la presencia iraní habían crecido después de que el país asiático fuera el único miembro de la FIFA sin delegación presente en el Congreso, debido a inconvenientes relacionados con el ingreso de sus representantes a Canadá. No obstante, desde la entidad rectora del fútbol mundial reafirmaron que la clasificación obtenida en la cancha será respetada y que Irán competirá en el Mundial.