Finalmente Irán participará del Mundial y su sede será Estados Unidos

La FIFA confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos pese a la tensión geopolítica. Lo afirmo su presidente, Gianni Infantino.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que Irán formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y disputará sus encuentros de fase de grupos en Estados Unidos, pese a las tensiones diplomáticas que habían puesto en duda su participación en el certamen.
En el marco del Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver, en Canadá, Infantino despejó cualquier especulación al declarar: “Irán estará en la Copa del Mundo 2026”, frente a los representantes de las federaciones, en un contexto internacional marcado por los recientes enfrentamientos en Medio Oriente.
Además, el titular del organismo remarcó que el seleccionado iraní jugará partidos en suelo estadounidense durante el torneo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá, y sostuvo que el fútbol debe funcionar como un puente entre los pueblos, más allá de las diferencias políticas.
Las dudas sobre la presencia iraní habían crecido después de que el país asiático fuera el único miembro de la FIFA sin delegación presente en el Congreso, debido a inconvenientes relacionados con el ingreso de sus representantes a Canadá. No obstante, desde la entidad rectora del fútbol mundial reafirmaron que la clasificación obtenida en la cancha será respetada y que Irán competirá en el Mundial.
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