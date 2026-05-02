Franco Colapinto sueña con sumar puntos en la Sprint del GP de Miami: en qué puesto larga, hora y TV

El piloto argentino logró su mejor desempeño en las pruebas de clasificación de este formato y superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Todos los detalles a tener en cuenta sobre la competencia.
La actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami tendrá este sábado uno de sus momentos más intensos con la disputa de la carrera Sprint, una competencia breve pero estratégica que puede ser clave para el campeonato. La largada está programada para las 13 hora argentina y podrá verse por Fox Sports y Disney+.
Franco Colapinto (Alpine) logró meterse en el octavo lugar de la grilla con un tiempo de 1:29.320, firmando su mejor desempeño en este formato y superando incluso a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que partirá 10º. Por delante, la pole quedó en manos del actual campeón Lando Norris (McLaren), con un registro de 1:27.869.
La Sprint se correrá a 19 vueltas sobre el circuito callejero montado en el predio del Hard Rock Stadium. Este formato obliga a los equipos a ajustar sus estrategias: no hay margen para errores, la degradación de neumáticos juega un rol distinto y cada posición se vuelve determinante desde la largada.
El sistema de puntuación también cambia: suman los ocho primeros, con ocho unidades para el ganador y una para el octavo. En ese contexto, Colapinto tiene una oportunidad concreta de meterse en la zona de puntos y seguir consolidando su crecimiento en la categoría.
En la única práctica libre, el mejor tiempo había sido para el monegasco Charles Leclerc (Ferrrari), mientras que el argentino había finalizado 11º, mostrando una evolución clara de cara a la clasificación.
El automovilismo mundial recibió una noticia que generó conmoción: a los 59 años falleció Alex Zanardi, una figura emblemática tanto dentro como fuera de las pistas.
Ex piloto de Fórmula 1 y múltiple campeón en disciplinas paralímpicas, Zanardi había construido una historia de superación tras el grave accidente que sufrió en 2001, que derivó en la amputación de sus piernas. Lejos de alejarse del deporte, se reinventó y se convirtió en un símbolo del esfuerzo y la resiliencia.
Su familia confirmó que murió en Italia, en paz y acompañado por sus seres queridos, y pidió respeto en este momento de duelo. Su legado trasciende los resultados: fue un ejemplo de determinación que marcó a generaciones dentro del automovilismo y el deporte mundial.
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