Franco Colapinto sueña con sumar puntos en la Sprint del GP de Miami: en qué puesto larga, hora y TV

El sistema de puntuación también cambia: suman los ocho primeros, con ocho unidades para el ganador y una para el octavo. En ese contexto, Colapinto tiene una oportunidad concreta de meterse en la zona de puntos y seguir consolidando su crecimiento en la categoría.

En la única práctica libre, el mejor tiempo había sido para el monegasco Charles Leclerc (Ferrrari), mientras que el argentino había finalizado 11º, mostrando una evolución clara de cara a la clasificación.

Dolor por la muerte de Alex Zanardi

El automovilismo mundial recibió una noticia que generó conmoción: a los 59 años falleció Alex Zanardi, una figura emblemática tanto dentro como fuera de las pistas.

Ex piloto de Fórmula 1 y múltiple campeón en disciplinas paralímpicas, Zanardi había construido una historia de superación tras el grave accidente que sufrió en 2001, que derivó en la amputación de sus piernas. Lejos de alejarse del deporte, se reinventó y se convirtió en un símbolo del esfuerzo y la resiliencia.

Captura de pantalla 2026-05-02 083911 Alex Zanardi murió a los 59 años.

Su familia confirmó que murió en Italia, en paz y acompañado por sus seres queridos, y pidió respeto en este momento de duelo. Su legado trasciende los resultados: fue un ejemplo de determinación que marcó a generaciones dentro del automovilismo y el deporte mundial.