Boca llegó a Santiago del Estero y el fervor copó la previa del duelo ante Central Córdoba

El plantel de Boca arribó este viernes a Santiago del Estero y fue recibido por cientos de hinchas en la previa del partido de este sábado ante Central Córdoba.
Boca Juniors llegó este viernes a Santiago del Estero y tuvo una cálida recepción de sus hinchas en la previa del partido de este sábado ante Central Córdoba, correspondiente a la novena fecha pendiente del Torneo Apertura 2026.
La delegación xeneize aterrizó en la provincia después del entrenamiento matutino realizado en el predio de Ezeiza. Desde allí se trasladó directamente al hotel de concentración, donde cientos de simpatizantes se acercaron para acompañar al plantel, pedir autógrafos, sacarse fotos y brindar un respaldo que volvió a dejar en evidencia la fuerte convocatoria del club en el interior del país.
En medio del recibimiento, también apareció el clima copero que atraviesa al conjunto de la Ribera. Entre cánticos y banderas, los hinchas alentaron al equipo y dejaron en claro que la gran expectativa del semestre está puesta en la Copa Libertadores.
El encuentro ante Central Córdoba se jugará este sábado desde las 16.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades. El árbitro será Nazareno Arasa. Boca afrontará el compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a los octavos de final, mientras que el conjunto santiagueño ya quedó sin posibilidades de avanzar de ronda.
El cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda analiza una formación alternativa. La decisión está ligada al calendario inmediato: el próximo martes Boca visitará a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores, por lo que el entrenador planea rotar nombres respecto del equipo que viene de caer ante Cruzeiro en Brasil.
La única continuidad asegurada sería la de Leandro Brey en el arco. La probable formación incluye además a Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Ángel Romero o Kevin Zenón, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.
Además de administrar cargas, Boca buscará sumar para terminar lo más arriba posible en la Zona A. El equipo marcha segundo y, si consigue la victoria, llegará a los 30 puntos. De todos modos, su ubicación final también dependerá de lo que haga Estudiantes de La Plata, líder del grupo, que más tarde visitará a Platense.
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