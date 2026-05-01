Boca llegó a Santiago del Estero y el fervor copó la previa del duelo ante Central Córdoba

El cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda analiza una formación alternativa. La decisión está ligada al calendario inmediato: el próximo martes Boca visitará a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores, por lo que el entrenador planea rotar nombres respecto del equipo que viene de caer ante Cruzeiro en Brasil.

Brey se mantiene en el equipo

La única continuidad asegurada sería la de Leandro Brey en el arco. La probable formación incluye además a Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Ángel Romero o Kevin Zenón, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Además de administrar cargas, Boca buscará sumar para terminar lo más arriba posible en la Zona A. El equipo marcha segundo y, si consigue la victoria, llegará a los 30 puntos. De todos modos, su ubicación final también dependerá de lo que haga Estudiantes de La Plata, líder del grupo, que más tarde visitará a Platense.