Murió 'El Tula', el histórico hincha que animaba con su bombo a la Selección

El Tula murió en las últimas horas tras pasar una internación en el Sanatorio de la Trinidad Mitre a raíz de una enfermedad terminal.

El rosarino acompañó con su característico bombo a la Albiceleste en todas sus participaciones mundiales y continentales desde 1974. Fue testigo de los tres mundiales ganados por la selección: el de Argentina 1978, el de México 1986 y el de Qatar 2022.

El hombre del mítico bombo comenzó a ganar notoriedad en 1971, a raíz de su vínculo con Juan Domingo Perón, ya que el ex presidente fue quien le regaló el instrumento que tuvo su primera aparición pública en Alemania 1974.

Ya en la última edición en la que Argentina bordó la tercera estrella a su escudo, se lo vio visiblemente golpeado físicamente al nivel que paseaba por las calles de Medio Oriente en silla de ruedas, con bastón y junto a Yuri, un amigo ruso que conoció durante el Mundial que se jugó en 2018.

Además, su pico máximo lo logró el año pasado, cuando recibió el premio The Best de la FIFA a "mejor hinchada" en representación de todos los argentinos tras el Mundial de Qatar 2022.

En la gala de los premios, celebrada en febrero del año pasado en París, 'El Tula' subió al escenario entre las risas y los aplausos del auditorio.

tulathebest3jpg.webp El Tula fue premiado por la FIFA por ser símbolo del hincha de la Selección Argentina.

Tula, vistiendo los colores de la selección argentina, se hizo mundialmente conocido desde el escenario en el que, minutos antes, habían sido premiados como mejores del año por sus logros deportivos los jugadores Lionel Messi, Emiliano Martínez o Alexia Putellas, y Lionel Scaloni.

"La satisfacción que me dio la Argentina como hincha de fútbol no tiene precio (...) Soy pobre, pero he viajado por todo el mundo", reconoció 'El Tula'.

El instrumento de 'El Tula', decorado con las tradicionales formas coloridas del fileteado porteño, se hizo famoso en todo el mundo y fue comparado en múltiples ocasiones con el de otro histórico de los Mundiales, el español Manolo 'el del Bombo'.

Pascual, que también era un hincha fanático de Rosario Central, tenía una activa militancia política en el Partido Justicialista, con un papel bastante relevante especialmente en los actos de los años '90, bajo las presidencias de Carlos Menem.

Su amor por el equipo rosarino fue por herencia paterna. Desde chico vivió en el barrio donde se emplaza el club con el estadio Gigante de Arroyito.

El "Tula" llevaba una semana internado en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ingresó luego de ser operado por una grave enfermedad que arrastraba hace tiempo.