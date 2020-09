Para el Peque Schwartzman, Roma ya fue y viaja a París sin escalas

A cuento del trajín, el Peque decidió bajarse del ATP 500 de Hamburgo para enfocarse ya en el tercer y último Grand Slam del año, Roland Garros, que se iniciará el domingo. Entre sus declaraciones post derrota (7-5 y 6-3), el porteño dejó en claro sus temores de cara al evento parisino: el COVID.

Del partido de ayer, disputado bajo una llovizna intermitente, hay que remarcar que el argentino arrancó para ilusionar, con un 3-0 impensado. Pero a partir de allí, "Nole" remontó la cuesta y puso las cosas en su lugar, llevando el historial entre ambos a 5-0. El serbio ganaría 13 de los siguientes 18 games, con un saque en crecimiento, variando los ritmos, aunque abusó del drop shot, y en cuestión de velocidad, con una marcha más que Schwartzman.

No en vano Djokovic ha perdido un solo partido en 2020, en el US Open, por descalificación (su marca es de 31-1 en el año, con 4 coronas). Ayer se quedó por quinta vez con el título en Roma (antes en 2008, 2011, 2014 y 2015), en casi dos horas de juego sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico, con reducido público en las tribunas, permiso avalado en época de pandemia.

Así es que lo ganó el favorito. Schwartzman no se guardó nada, pero quedó claro que está un escalón por debajo del serbio.

Schwartzman perdió ante Djokovic y no pudo conquistar Roma

Cinco jugadores se pierden Roland Garros por dar positivo en coronavirus

El Masters 1000 de Roma continúa esquivo para los argentinos desde 1989 cuando Alberto Mancini se consagró campeón. Desde entonces, David Nalbandian (2004), Guillermo Coria (2005) y Schwartzman acumularon derrotas. Guillermo Vilas en 1980, José Luis Clerc en 1981 también supieron levantar ese trofeo que tiene a Nadal como máximo ganador, con 9.

Con las pulsaciones a su ritmo normal, el Peque reconocería luego ante la prensa que su principal preocupación a la hora de afrontar Roland Garros "es el primer test de coronavirus que te hacen", pues pese a que los jugadores estén muy atentos, hay factores que no pueden controlar para prevenir los contagios.

"Eso es lo que más miedo te da, porque aquí jugamos con mucha gente, hay gente que te abraza, que te toca y la verdad los jugadores estamos con pánico", sostuvo en la rueda de prensa posterior a la final.

"Aquí en la ceremonia había mucha gente que en el día a día no estaba en la burbuja y no se sabe lo que hacen. Está un poco ese miedo. No nos podemos cuidar más, pero lo que más miedo te da es ese primer test en los torneos. Esperas ese mail y lo abrís con un cagazo (sic) terrible", agregó.

Se fue Roma, inolvidable para el Peque, saltará Hamburgo y la mira ya la tiene puesta en Roland Garros. París lo espera.