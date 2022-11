Qué dijo Fabián Doman sobre la chance de que Tevez sea el DT

El presidente del Rojo aseguró que no descartan la chance de que el Apache arribe al club y hasta admitió que es alguien que les interesa. En ese sentido, advirtió que "escucharía" un ofrecimiento del representante del ex jugador de Boca.

"La verdad que si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharía, porque no lo descarto ya que es alguien que nos podría interesar. Aunque debo aclarar que su nombre no surgió del mundo Independiente sino del exterior”, destacó Doman en declaraciones periodísticas.

"Desde que se conoció hoy su alejamiento de Rosario Central que todo el mundo me pregunta por Tevez justamente porque no tenemos al remplazante de Julio Falcioni definido. Personalmente nunca hablé con él, pero si su representante (Adrián Ruocco) se comunica, lo voy a escuchar. Pero hasta hoy no lo teníamos como posible candidato", insistió.

Por otro lado, contó que las negociaciones con Gustavo Quintero se dilataron porque fue campeón con Colo Colo pero que "obviamente ese club quiere retenerlo. A nuestro favor está que él tiene deseos de dirigir en Argentina, aunque como en el caso de Tevez, nunca hablé con él".

Por último, este viernes se conoció que los directivos de Independiente se contactaron con Diego Martínez, el técnico de Tigre, aunque por lo pronto el DT tiene todo encaminado para renovar su vínculo en Victoria.