Finalmente, Racing recibirá a Argentinos Juniors en el Cilindro

Según trascendió desde el club, el campo presentó una mejora visible en comparación con el partido ante Rosario Central. Habrá menos arena y mayor presencia de césped natural, aunque algunos sectores continuarán siendo un punto a seguir, especialmente la zona cercana al banco de suplentes visitante.

Desde Racing reconocen que la evolución no fue pareja en todo el terreno, pero destacan un avance significativo en la mitad de la cancha que da al arco de la tribuna local. “Si en la primera fecha estaba en 2 puntos, hoy está en 5”, confiaron puertas adentro, admitiendo que aún queda margen para seguir mejorando.

El calendario también juega a favor de la Academia para una recuperación total del campo de juego: después del duelo ante Argentinos, tendrá dos partidos consecutivos como visitante, frente a Banfield y Boca, y recién volverá a Avellaneda el 26 de este mes cuando reciba a Independiente Rivadavia.