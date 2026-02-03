Racing podría mudar su localía para enfrentar a Argentinos Juniors

El flamante entrenador le pidió a la dirigencia mudar la localía si el estado del campo de juego continúa en mal estado como se vio hace una semana cuando recibió a Rosario Central en la segunda jornada del campeonato. Los motivos del pensamiento del técnico son el riesgo físico que implica para sus futbolistas y que no ayuda a la producción del equipo.

La dirigencia confía en que el campo pueda mostrar una mejora, pero también ya analizan alternativas. La cancha de Lanús aparece como la opción más concreta en caso de que se decida mudar la localía: una definición que deberá resolverse con rapidez para organizar la logística del encuentro.

El calendario también juega a favor de esa posibilidad. Después del cruce con Argentinos Juniors, la Academia afrontará dos partidos consecutivos como visitante (Banfield y Boca), lo que permitiría darle más tiempo de recuperación al césped. En caso de darse la mudanza de localía, el regreso al Cilindro sería recién el jueves 26 ante Independiente Rivadavia.