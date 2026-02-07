Torneo Apertura 2026: Racing, urgente por un triunfo, recibe a Argentinos Juniors en el Cilindro

El equipo de Gustavo Costas atraviesa un momento delicado. Perdió los tres partidos que disputó en el certamen, dejó una imagen floja desde lo futbolístico y convive con un clima interno cargado, atravesado por tensiones políticas que también impactan en el campo de juego. Con ese panorama, Racing aparece urgido de una victoria que le permita cortar la racha negativa y empezar a recuperar confianza ante su público en el Cilindro.

image Racing arranco con el pie izquierdo en el Torneo Apertura, tres derrotas en tres partidos para el conjunto comandado por Gustavo Costas.

Argentinos Juniors tampoco llega en su mejor versión. El conjunto dirigido por Nicolás Diez viene de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Midland y, en el torneo local, apenas logró una victoria en lo que va de la temporada. En sus últimas presentaciones igualó ante Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano, resultados que lo mantienen a mitad de tabla y con la necesidad de sumar para no perder terreno en la pelea.

argentinos-juniors-vs-belgrano-torneo-apertura-2026-foto-fotobaires-QPOL733MX5E7DCZPBXKZSUT7JM El Bichito de la Paternal llega con un andar irregular en el Torneo Apertura, busca afirmarse y sumar puntos clave para no perder terreno en la tabla.

Además River Plate buscará volver a la victoria ante Tigre en el Monumental

El encuentro será televisado en vivo por TNT Sports y contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. Estará acompañado por Diego Bonfá y Lucas Pardo como asistentes, Nicolás Mastroieni como cuarto árbitro, mientras que en el VAR dirá presente Germán Delfino, con Agustín Méndez como AVAR.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Matko Miljevic; Santiago Solari o Valentín Carboni y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Claudio Bravo; Federico Fattori, Emiliano Viveros, Lautaro Giaccone; Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.