Cuti Romero fue expulsado por un planchazo

Romero cerró así una semana para el olvido. Venía de criticar públicamente a la dirigencia de Tottenham, declaraciones que generaron un fuerte revuelo interno y mediático. Además, recordemos que al "Cuti" podría desembarcar en la liga española una vez terminado el mundial. Pese a ese contexto, el entrenador danés Thomas Frank decidió respaldarlo: lo confirmó como titular y le entregó la cinta de capitán para un duelo pesado, nada menos que en Old Trafford.

Pero la apuesta duró poco. Con una carga emocional evidente, el central cordobés protagonizó una acción imprudente: fue con un planchazo directo sobre Casemiro y el árbitro Michael Oliver no dudó en mostrarle la tarjeta roja. El Cuti aceptó el fallo sin protestar, se quitó la cinta de capitán, intercambió unas palabras con su compañero en la selección, Lisandro Martínez (quien lo acompañó en el camino), luego saludó al mediocampista brasileño a quien le cometió la infracción y dejó el campo de juego.

La sanción será dura: cuatro fechas de suspensión, que lo marginarán de los partidos ante Newcastle, Arsenal, Fulham y Crystal Palace. En ese escenario, su ciclo en el club londinense parece empezar a apagarse.

Con un hombre de más, el United golpeó antes del descanso. A los 38 minutos, tras una jugada preparada, Bryan Mbeumo definió con un zurdazo bajo para abrir el marcador. Tottenham, golpeado y desordenado, nunca logró recomponerse.

El cierre llegó a los 81 minutos, cuando Bruno Fernandes liquidó la historia luego de un centro desde la derecha de Diogo Dalot. Así, los Diablos Rojos sumaron su cuarta victoria consecutiva, alcanzaron los 44 puntos y se afianzaron en puestos de Champions League.

Tottenham, en cambio, sigue hundido en una incómoda 14ª posición y con un capitán expulsado, sancionado y cada vez más lejos de su mejor versión.