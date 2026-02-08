Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo y logró su primer triunfo en el torneo

El primer tiempo fue aburridísimo con apenas una situación de gol por lado. Alexis Cuello mandó al cielo el balón a los diez minutos de juego cuando se encontró con el mismo en movimiento en el punto de penal del área rival. Y Jordy Caicedo probó con un remate de lejos que Orlando Gill logró contener sin dar rebote. No pasó nada, absolutamente nada más...

Sin embargo, el complemento trajo un gol, más ocasiones de peligro y emoción por el dinamismo y la intensidad física para hacer de un clásico que generaba sueño a los hinchas presentes en el estadio a uno un poco más entretenido con ganador incluido.

Jordy Caicedo marcó de cabeza a los cinco minutos de la segunda etapa tras un gran centro de Emmanuel Ojeda, quien mandó el balón al área de primera tras un lateral ofensivo sorprendiendo a todos. El delantero ecuatoriano, que llegó hace un mes a préstamo desde Atlas de México, está intratable en una adaptación soñada: lleva cuatro goles en cuatro partidos, marcando en todas las jornadas.

Más allá de retroceder en el campo en busca de sostener el 1 a 0 en el marcador, Huracán, que demostró mayor precisión en los pases y corazón en cada dividida, apenas sufrió con un tiro incómodo de Alexis Cuello al palo derecho de Hernán Galíndez, quien achicó con tibieza y casi le sale caro.

En el final, Diego Martínez mandó a la cancha a Juan Bisanz y entró muy bien: ayudó a descansar a su equipo reteniendo el balón en ataque ante defensores que no le encontraron la vuelta y estuvo muy cerca en dos ocasiones de ampliar el marcador.

Huracán frenó a San Lorenzo y terminó festejando en el Ducó, en una fiesta que recién comenzó y se extenderá hasta tarde en distintos puntos de Parque Patricios.