River: comienza la danza de nombres para suceder a Gallardo

El banco que deja Gallardo queda caliente y la vara muy alta, no sólo futbolística. Cambió la mentalidad del equipo, del club y contribuyó a una modernización de su manera de entrenar y hasta de sus instalaciones, devolviéndolo a los primeros planos tras el traspié que significó haber perdido la categoría en 2011.

¿Quién lo puede suceder? A favor del presidente Jorge Brito y su CD, tiene varias semanas para pensar con tranquilidad y analizar propuestas ya que el campeonato doméstico finaliza en pocos días y en el horizonte Millonario no hay partidos de otra índole.

Hay un primer interrogante por resolver y es la continuidad o no de Enzo Francescoli como manager, ya que fue el uruguayo quien sugirió en su momento al Muñeco como entrenador y quien define junto al cuerpo técnico y la dirigencia los refuerzos que llegan y los jugadores que se van. Una vez definido eso, River podrá empezar a probarle el saco a distintos candidatos naturales.

Matías Biscay aparece como el candidato número uno y natural por ser el ayudante de campo de Gallardo y conocer desde adentro lo que significa ese puesto. Además ya tuvo la experiencia cuando "su jefe" estuve suspendido y él tuvo que reemplazarlo en algunos partidos, incluso de Copa Libertadores.

El nombre de Martín Demichelis resuena desde hace tiempo porque es un exjugador de la casa que hizo gran parte de su carrera futbolística en Europa, donde se formó y realizó su curso como entrenador. Si bien aún no tuvo una experiencia al mando de un primer equipo, sí lo hizo en la filial de su querido Bayern Munich, donde es ídolo.

Imposible no mencionar a Hernán Crespo, campeón de la Libertadores 1996 con la casaca de la banda, quien como DT ya dirigió a Defensa y Justicia y a San Pablo, y ahora está probando suerte en el fútbol de Qatar, más precisamente en el Al-Duhail SC.

¿Eduardo Coudet? El Chacho, también exjugador del Millonario está enfocado en crecer en su carrera como técnico en la que fue escalando: Argentina, México, Brasil y España. Desde 2020 es el entrenador de Celta de Vigo y puede que interese todo lo que aprendió en estos años.

¿Algún tapado? Javier Mascherano, entrenador de la Selección Argentina Sub 20, o Javier Pinola, defensor aún vigente de River podrían ser auténticos batacazos pero no parece ser el momento de ellos, aunque no caben dudas de que ambos están muy identificados y que a futuro tendrán la chance.

A este lote podría sumársele Leonardo Ponzio, quien se retiró hace menos de un año y fue el gran capitán de Gallardo, pero lo mismo que Pinola: carece de experiencia, aunque bien rodeado...

Ramón Díaz parece haber cumplido su ciclo pero su nombre siempre, aunque esto era hasta la "era Gallardo"; llegar justo ahora y exponerse a perder lo que con justicia se ganó no parece estar en los planes del Pelado, quien a los 63 años disfruta sin presiones de dirigir (y ganar) con el Al-Hilal de la Liga Profesional de Arabia Saudita.