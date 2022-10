Gallardo anunció que se va de River: "No seguiré en el club"

"Más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo. El camino recorrido en todos estos años me hacen sentir mucho orgullo. Esa es la palabra que quiero destacar. Hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de todos estos años, hermosas y otras no tanto que hacen a la esencia de un grupo que siempre miró hacia adelante, no claudicó nunca y acompañó con esfuerzo y sacrificio. Dedicamos mucho tiempo en este club hermoso y el camino ha sido extraordinario. Todo tiene un final. Creo que es el momento de terminar de cerrar un ciclo hermosísimo y muy valioso", comentó Gallardo.

De esta manera, después de los dos partidos que le quedan al Millonario en la Liga Profesional (ante Rosario Central en el Monumental y Racing en el Cilindro), Gallardo pondrá fin su ciclo en River, de ocho años y medio, el más exitoso de la historia del club y en el que también se transformó en el entrenador más ganador con 14 títulos, entre los que se destaca la Copa Libertadores histórica ante Boca en Madrid: Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019, Supercopa Argentina 2019, Trofeo de Campeones 2021 y Liga Profesional 2021.

Gallardo-conferencia-ida.mp4 La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo. Fuente: ESPN.

"River va a recuperar su historia", prometió Gallardo aquel 6 de junio de 2014 cuando volvió al club para ocupar esta función de entrenador, en reemplazo de Ramón Díaz, quien después de sacarlo campeón del Torneo Final 2014 decidió renunciar por diferencias con la dirigencia. Y el Muñeco logró más que recuperar la historia, la revolucionó, hizo más grande a un club que ya era grande. Con su estrategias, por las que ganó el mote de "Napoleón", logró victorias históricas, épicas, inolvidables, sacar a River campeón de un torneo internacional después de 17 años con la primera obtención que fue la Sudamericana, una en la que su equipo brilló, eliminó a Boca en semifinales y la ganó invicto (ocho triunfos y dos empates).

Justamente, River fue padre de Boca como nunca antes en su historia. Le propinó tres eliminaciones (la mencionada en semifinales de Sudamericana 2014, en octavos de la Libertadores 2015 y en semifinales de la Libertadores 2019) y le ganó dos títulos: la Supercopa Argentina 2018 y la inolvidable Libertadores 2018 en Madrid, el superclásico más importante de la historia. Y a lo largo de estos años, ha conseguidos una infinidad de récords en el club, como las 16 victorias seguidas en Copa Argentina, el mayor invicto en la era del profesionalismo del club (32 partidos sin conocer la derrota), entre muchos más.

El Muñeco dirigió 422 partidos a River (el tercero con más encuentros en la historia) a lo largo de estos ocho años y medios, en los que consiguió 226 victorias, 111 empates y solamente 85 derrotas (65% de efectividad). Si bien ya era referente como jugador, por su magnífico trabajo desde el banco de suplentes, es considerado uno de los dos máximos ídolos de la historia del club, a la par del prócer Ángel Labruna. De hecho, para algunos, entre ellos Omar Labruna, hijo de Ángel, su figura ha superado a la del ex goleador del fútbol argentino. Es el hombre más ganador, junto a Labruna, de la historia del club con 22 vueltas olímpicas (14 como DT y 8 como jugador).

Gallardo-seva-02.jpg

"Más allá del anuncio, estoy acá para agradecer a las personas que confiaron en mí, a Enzo, a Jorge, a Matías, a todo el cuerpo dirigencial por haberme dado la posibilidad de expresarme con total libertad para desarrollar nuestro trabajo. Le agradezco a un montón de personas que acompañó este proceso fielmente a lo largo de ocho años y medio. Le agradezco también a mi cuerpo técnico que me empujaron y mantuvieron para que pueda seguir en una vorágine constante y permanente de muchísimo esfuerzo", dijo MG, quien es uno de los cuatros entrenadores que dirigió ocho años seguidos a un club del fútbol argentino. ¡Hace 63 años no ocurría!

"Por último quiero agradecerle al hincha. Cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego será un recuerdo imborrable para mí. Les agradezco de todo corazón por semejante muestra de afecto que han tenido conmigo y para con todo mi grupo de trabajo. Voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como debe ser, y es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Les digo gracias por todo el afecto que me brindaron. Ha sido una historia hermosísima". El fin de uno de los mejores e históricos ciclos no solo de River, si no del fútbol argentino.