Se formó en River y ahora buscará ganar la Libertadores con Boca

Boca hizo historia en el fútbol femenino: se transformó en el primer equipo argentino en llegar a una final de la Copa Libertadores, después de bajar a Corinthians, el vigente campeón de América, en cuartos de final y eliminar por penales a Deportivo Cali en semifinales. Camila Gómez Ares, volante central y goleadora del Xeneize en la Copa junto a Yamila Rodríguez con tres goles cada una, tiene una historia particular: se formó en River.

En 2009, con tan sólo 14 años, debutó en la Primera de River, donde jugó hasta 2012. De hecho, en ese entonces, subió a Instagram una foto suya con Carlos Sánchez. Después, pasó al UAI Urquiza, otro grande del fútbol femenino, donde estuvo un año, ya que en 2014 recaló en Boca y no se fue más: está por terminar su novena temporada consecutiva, por lo que es considerada una referente del club.

En el Millonario no fue campeona, mientras que en el Xeneize dio cinco vueltas olímpicas: Supercopa 2015, Primera División 2020, Torneo Clausura 2021, Superfinal 2021 y Campeonato 2022. De 2010 a 2015, es decir, tanto como jugadora de Boca como de River, ha sido citada para la Selección Argentina (juveniles y desde 2014 para la mayor).

Gómez Ares se formó completamente en River, no solamente futbolísticamente. "Hice la secundaria en River por una cuestión de horarios y la verdad es que no me puedo quejar. Me abrieron las puertas. Después de cuatro años me fui medio mal y Boca me recibió", contó un día. Y comparó jugar en ambos clubes: "Es un mundo totalmente diferente.

En Boca nos empezó a seguir una cantidad de gente impresionante y me empezaron a reconocer. Voy caminando por el club y me gritan. Hasta me piden fotos y me mandan mensajes por redes sociales. No solo a mí, sino a todas las chicas del equipo. Eso no me había pasado nunca. Siento que no son solo hinchas del fútbol masculino. El mundo Boca no tiene nada que ver con River. Lo que genera es otra cosa. Boca es un club más grande y es único jugar acá".

Más allá de sus comienzos, es hincha de Boca. De hecho, alguna vez contó cómo padeció la final de Madrid. "Sufriendo obviamente, pero creo que esos partidos son claves. Se definen por detalles y así fue, Boca jugó bien más allá del resultado, pero River fue protagonista. Fue punzante y definió cuando tuvo que hacerlo entonces se quedó con la copa porque estuvo bien en los detalles. La metió cuando la tuvo que meter y en cambio Boca no pudo y lo pagó caro", comentó.

En la previa de un Superclásico, ya jugando para Boca, chicaneó: "Obvio que la final (de Madrid) no borra el descenso. Creo que no lo borra nada porque eso sólo lo tiene River, Boca nunca se fue a la B. A menos que algún día se vaya, recién ahí pueden volver a cargar. Boca ganó un montón de finales, mundiales de clubes, no tiene comparación con la B".

Por otro lado, es periodista deportiva y está estudiando para ser directora técnica. También ha jugado futsal en Kimberley, en la élite del deporte y trabajado en una escuela de fútbol para nenes. Mientras que su ídola es Miraildes Formiga, quien disputó siete Mundiales con Brasil (récord del fútbol) y con 44 años sigue jugando en el París Saint Germain. Y también ha revelado que "me gustaba mucho Gago" en cuanto a futbolistas.

Gómez Ares creció en River pero hizo historia en Boca y va por más, por la obsesión: la Copa Libertadores. El viernes, desde las 19, jugarán la final ante el ganador de Palmeiras - América de Cali (este miércoles desde las 19). La definición, con Las Gladiadoras como protagonistas, se podrá ver por DeporTV.