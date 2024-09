Selección Argentina: Lionel Scaloni no descartó cambios para enfrentar a Colombia

El entrenador del conjunto “Albiceleste”, Lionel Scaloni, deberá definir si decide darle descanso a Nicolás González (golpe en el talón) y Alexis Mac Allister (sobrecarga en el aductor) o si, finalmente, opta por mantenerlos entre los titulares. Ambos jugadores debieron ser sustituidos por lesión en el partido disputado en el Monumental ante Chile, el pasado jueves, que terminó con victoria por 3-0 para el combinado nacional.

Ante esta situación, el DT argentino piensa en las variantes que tiene tanto en la banda izquierda ofensiva, como en el mediocampo, en caso de que no puedan estar disponibles. "El equipo está bien, reponiendo un poco de fuerzas, todavía con algunos achaques típicos. Nico González entrenó hoy diferenciado, Alexis lo hizo con nosotros", explicó Scaloni en conferencia de prensa.

"Ya veremos cómo evolucionan, tampoco es que hicimos un entrenamiento tan exigente para decidir cómo vamos a jugar. En líneas generales estamos bien. Podemos hacer algún cambio, no sabemos cuántos, todavía falta un día", continuó Scaloni. Y agregó: "Conocíamos a la mayoría de los nuevos y ellos se conocen muy bien de juveniles. Posiblemente podamos ver alguno, dependerá mucho del partido y cómo se dé. Están para aportar lo suyo, veremos si es conveniente que puedan jugar".

Consultado sobre la recuperación de Lionel Messi en Inter Miami, tras la lesión en el tobillo derecho que lo sacó en medio de la final de la Copa América 2024, el DT aclaró: "Esperamos que Leo empiece a jugar y, cuando tengamos que dar la siguiente lista, con él no será la excepción para comunicarnos. Será dentro de dos semanas cuando tengamos que darla para los siguientes partidos y ahí veremos si está en condiciones".

scalonientrenamiento.jfif Lionel Scaloni, en el entrenamiento de la Selección Argentina realizado este domingo.

En cuanto a Leandro Paredes o Giovanni Lo Celso, estarían en consideración del DT para reemplazar al mediocampista del Liverpool de Inglaterra, mientras que el cordobés Paulo Dybala (quien convirtió el tercer gol ante los chilenos), podría ser titular en el ataque.

Por otro lado, en la zona defensiva, Scaloni también analiza realizar modificaciones, ya que “Los Cafeteros”, de la mano de Luis Díaz, tienen mucho poderío en la delantera. Los laterales Gonzalo Montiel (derecho) y Marcos Acuña (izquierdo) se perfilan para ser las alternativas en dichas posiciones y reemplazar a Nahuel Molina y Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, respectivamente.

Por último, acerca del próximo compromiso, Scaloni explicó que no tomará algún resguardo especial a raíz del caluroso clima que esperan en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. "El horario es para los dos igual, lo digo por la comodidad del futbolista y el espectáculo. Es incómodo, no digo que tenga ventaja uno u otro. El horario no ayuda al espectáculo. El equipo que saquemos será en función de afrontar el partido de la mejor manera. El contexto del partido va a ser normal, todos quieren que dentro del campo de juego gane su equipo", analizó.