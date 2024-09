El presidente de Talleres denunció haber sido golpeado por el árbitro Andrés Merlos

La secuencia sucedió tras el encuentro por los octavos de final, cuando los dirigentes abandonaron el palco y se dirigieron hacia los vestuarios. Una vez allí, Merlos iba acompañado del primer asistente Diego Bonfá, el segundo asistente Pablo Gualteri y el cuarto árbitro Felipe Viola. De repente, comenzó una discusión verbal entre Fassi y el árbitro.

“Le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres, porque no es la primera vez que este árbitro perjudica a Talleres. La situación del gol es inexplicable”, señaló el dirigente de la T, en referencia al primer grito del Xeneize, ya que la pelota había cruzado la línea de meta y la jugada tuvo que haber sido invalidada.

Fassi aseguró a la prensa que el árbitro reaccionó de forma violenta en ese momento: “Empezó a gritar y me dice: ‘Si queres hablar, te invito para que vengas’. Yo le dije: ‘Con todo gusto, claro que vine a hablar”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1832580175990567394?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1832580175990567394%7Ctwgr%5E0ea76392bf8a29e144add58fee0ea1433e9e17ba%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Ffuerte-discusion-entre-el-presidente-de-talleres-y-andres-merlos-ingreso-al-vestuario-con-armas-nid08092024%2F&partner=&hide_thread=false Los insultos de Andrés #Fassi, presidente de #Talleres, al cuerpo arbitral encabezado por Andrés Merlos luego de que convalidara el gol de Brian Aguirre para #Boca



"La c... de tu madre, hijo de tu pinche madre. Hijo de tu p*ta madre", lanzó



@somosxDxT pic.twitter.com/YcHdkf92dE — doble amarilla (@okdobleamarilla) September 8, 2024

“Se mete a su camarín, él quería agredirme pero lo frenaban los banderas /por los jueces de línea=. Se ve que se les soltó, vino y me agredió. Me pegó una trompada a mí y le pega una patada al vicepresidente Hugo Gatti”, continuó el presidente de Talleres en su relato.

De parte de la dirigencia de Talleres, dijo Fassi, no hubo respuesta hacia el ataque, pero el presidente del club cordobés anticipó: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Va a tener una denuncia penal”.

“Más allá del hecho, que en sí fue gravísimo, esto es un llamado de atención enorme y una explicación que Talleres pedirá a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) porque hay muchísimas situaciones dando vuelta que perjudican a Talleres”, adelantó el dirigente, al evaluar que, si “un jugador que hace el 10% de esto, no juega nunca más”.

Embed

Qué dijo el DT de Talleres sobre Andrés Merlos

Por su parte, Alexander Medina se mostró muy molesto con la actuación del árbitro, después de que convalidara el gol de Boca en una jugada polémica, en la que se vio que la pelota había salido de la cancha. "Pienso que no dirigió bien y que algunas jugadas no estuvieron bien decretadas, como el gol de Boca. Lamentablemente, hoy no creo que fue un buen arbitraje de Andrés”, opinó el DT de Talleres.

Según Medina, Merlos le reconoció que no había visto que la pelota había salido de la cancha: “La explicación es que no la vio, que estaba muy lejos. Con eso no nos alcanza porque con jugadas capitales como puede ser un gol te cambia totalmente el desarrollo del partido y el estado de ánimo”.

El entrenador de Talleres también cuestionó la designación de Merlos para este partido y reclamó que se utilice el VAR en la Copa Argentina. "En la semana se habló muchísimo de este partido, de Merlos como árbitro... Tanto del lado de Boca como de Talleres obviamente que iba a estar bajo la lupa, pero no quiero enfocar el tema deportivo en el arbitraje. ¿Si hay un gol ilícito, qué pasa ahí, cambia la ecuación? Obviamente que sí, más allá de que nosotros empatamos enseguida, pero no tendría que pasar. En la Copa Argentina tendría que haber VAR también”, concluyó.