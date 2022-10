"No soy responsable", afirmó el funcionario en diálogo con TN. En la misma línea, aclaró: "La responsabilidad del ministro es la de la de llevar adelante las reformas estructurales que necesita la policía. Me hice cargo a partir de que vi por televisión lo que estaba pasando, agarré el helicóptero y me fui para allá. A partir de que me hice responsable y tomé el mando".

Embed

Berni apuntó contra el club por "haber sobrevendido entradas" y aseguró que la reacción policial estuvo motivada por el intento de varios hinchas de Gimnasia que, con entradas en mano, reclamaban asistir al evento deportivo.

"No tengo dudas de que la organización sobrevendió, regaló entradas que superaban ampliamente la capacidad del estadio, y se lo digo porque anoche, recorriendo, por cada entrada oficial de la AFA había 20 entradas de protocolo que el club autorizó a que ingresaran. La gente que quedó afuera quiso entrar y en ese querer entrar empezaron los piedrazos y disturbios, la policía resolvió la situación de la peor manera y terminó en lo que terminó", argumentó.

El titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), Eduardo Aparicio, también se expresó en ese sentido y dijo que cerca minutos antes de las 21 ya "no entraba un alma más".

FeblyXCXgAIKYgd.jpg Sergio Berni dio su versión de los hechos.

Por su parte, la muerte de un hincha en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata derivada del accionar policial generó este viernes expresiones de condena en el fútbol argentino, la aceptación de errores en el operativo de seguridad por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el desmarque de la directiva del club local, sospechada de sobreventa de entradas en el partido suspendido ante Boca.

Como primera medida concreta, el gobernador Axel Kicillof instruyó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para que aparte de la fuerza al comisario Juan Corbarán, encargado del operativo de seguridad en el Bosque.