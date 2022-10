El presidente de Gimnasia aseguró que "no hubo reventa de entradas"

A pocos minutos de haberse iniciado el partido ante Boca Juniors, y con el estadio completo, los efectivos policiales no dejaron ingresar a hinchas que mostraron sus carnets y que tenían sus lugares asegurados. Eso desencadenó a una serie de incidentes en las puertas y a la represión con gases lacrimógenos y balazos de goma, finalizando la caótica jornada con un hincha fallecido y el espectáculo suspendido.

"Esperábamos un poco más de los responsables de la seguridad para que expliquen lo que pasó, nosotros podemos dar nuestra versión como dirigentes del club, pero nunca pasó semejante barbaridad. Ayer se vivió algo parecido a las peores épocas de barras contra barras. Eran socios que no pudieron entrar a la cancha", comentó el dirigente por Radio La Red.

Y agregó: "No hubo sobreventa de entradas. Si hablan de sobreventa tienen que mostrar las entradas truchas".

Pellegrino sostuvo que "no hubo cacheo inicial" y que "la gente que no tenía entrada y quería podía llegar a la puerta del estadio", criticando el despliegue de efectivos en la zona del Bosque platense.

Sobre el futuro del partido, el presidente señaló: "El primero que me llamó anoche fue Tapia y me dijo que le diéramos prioridad a la seguridad de la gente. Del partido y el calendario habrá tiempo para hablar. Ahora hay que esperar que la AFA disponga, con un muerto no podemos pensar en cuándo vamos a jugar".

El dirigente informó que el estadio de Gimnasia tiene capacidad para 29.953 espectadores y que el club tiene 25.890 socios, por lo que no tendría que haber existido la sobrepoblación en las tribunas.

"Dejaron que la gente llegue a la puerta del estadio sin controlarla, nadie cuidó a nadie", remarcó.