Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y avanzó a la tercera ronda en Miami

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En ese tramo decisivo, Etcheverry mostró mayor precisión en los puntos clave. Se adelantó 5-1 y sostuvo la diferencia para sellar el triunfo por 7-6(3), en un duelo exigente que representó el segundo enfrentamiento entre ambos en el circuito, con antecedente favorable para el europeo.

Con esta victoria, el actual número 32 del ranking ATP consiguió meterse por primera vez entre los 32 mejores del torneo en su cuarta participación en Miami, dejando atrás la temprana eliminación sufrida la semana pasada en el Indian Wells Masters.

La joya española

En busca de un lugar en los octavos de final, el argentino enfrentará ahora al español Rafael Jódar, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El madrileño, que llegó al cuadro principal desde la clasificación, aseguró su ingreso al top 100 tras derrotar con autoridad al australiano Aleksandar Vukic por 6-1 y 6-2.

El torneo también tuvo el debut victorioso del italiano Jannik Sinner, reciente campeón en Indian Wells, quien venció al bosnio Damir Dumhur por 6-3 y 6-3 y estiró su racha positiva en el circuito.

Para Etcheverry, el triunfo representa un impulso importante en un torneo que históricamente le había sido esquivo y una oportunidad para seguir avanzando en uno de los certámenes más importantes de la gira estadounidense.