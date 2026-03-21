Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y avanzó a la tercera ronda en Miami

El argentino venció al belga Zizou Bergs en dos tie break y dejó atrás su rápida eliminación en Indian Wells. En la próxima instancia enfrentará al español Rafael Jódar.
El tenista argentino Tomás Etcheverry comenzó con el pie derecho su participación en el Masters 1000 Miami Open. En su debut, superó al belga Zizou Bergs por 7-6(5) y 7-6(3) tras dos horas y 37 minutos de juego y avanzó a la tercera ronda del certamen.
El partido, que debía disputarse originalmente el viernes, fue reprogramado por las lluvias que afectaron la jornada. Cuando finalmente pudieron salir a la cancha, ambos protagonizaron un encuentro muy parejo, con escasas oportunidades de quiebre y definiciones ajustadas.
En el primer set, Bergs generó las primeras chances de ruptura en el segundo y cuarto juego, aunque no logró capitalizarlas. Etcheverry, por su parte, también tuvo sus oportunidades y estuvo cerca de quebrar en el noveno game, pero el marcador se mantuvo igualado hasta el tie break. Allí el argentino logró marcar la diferencia, tomó ventaja 5-2 y terminó cerrando el parcial por 7-6(5).
El segundo set mantuvo la misma dinámica, con ambos jugadores firmes con el saque. El platense consiguió quebrar en el sexto juego para adelantarse 4-2, pero el belga reaccionó rápidamente y recuperó el servicio para igualar el marcador. De ese modo, la definición volvió a resolverse en un desempate.
En ese tramo decisivo, Etcheverry mostró mayor precisión en los puntos clave. Se adelantó 5-1 y sostuvo la diferencia para sellar el triunfo por 7-6(3), en un duelo exigente que representó el segundo enfrentamiento entre ambos en el circuito, con antecedente favorable para el europeo.
Con esta victoria, el actual número 32 del ranking ATP consiguió meterse por primera vez entre los 32 mejores del torneo en su cuarta participación en Miami, dejando atrás la temprana eliminación sufrida la semana pasada en el Indian Wells Masters.
En busca de un lugar en los octavos de final, el argentino enfrentará ahora al español Rafael Jódar, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El madrileño, que llegó al cuadro principal desde la clasificación, aseguró su ingreso al top 100 tras derrotar con autoridad al australiano Aleksandar Vukic por 6-1 y 6-2.
El torneo también tuvo el debut victorioso del italiano Jannik Sinner, reciente campeón en Indian Wells, quien venció al bosnio Damir Dumhur por 6-3 y 6-3 y estiró su racha positiva en el circuito.
Para Etcheverry, el triunfo representa un impulso importante en un torneo que históricamente le había sido esquivo y una oportunidad para seguir avanzando en uno de los certámenes más importantes de la gira estadounidense.
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