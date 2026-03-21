Lanús golpeó en Liniers: venció a Vélez y le quitó el invicto

Recién en el complemento se rompió la paridad. Tras una acción individual de Salvio que derivó en un tiro de esquina, llegó el centro que encontró a Izquierdoz en el área. El defensor ganó en lo alto y estableció el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

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Con la ventaja, Lanús se replegó y apostó a cerrar los espacios. Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, intentó reaccionar con empuje, pero no logró generar situaciones claras para alcanzar el empate.

El triunfo le permitió al Granate sumar su tercera victoria consecutiva y llegar a los 18 puntos, mientras que el Fortín, pese a la derrota, se mantiene en la cima con 22 unidades, aunque ya sin el invicto que había construido en el inicio del torneo.