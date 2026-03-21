Lanús golpeó en Liniers: venció a Vélez y le quitó el invicto

Lanús se impuso 1-0 en el José Amalfitani con un gol de Carlos Izquierdoz. El Fortín sigue líder, pero perdió por primera vez en el campeonato.
Lanús dio el golpe en Liniers y se llevó un triunfo clave ante Vélez Sarsfield por 1 a 0, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura. Con este resultado, el equipo visitante le quitó el invicto al líder de la Zona A y se acomodó como uno de sus principales perseguidores.
El único tanto del encuentro lo marcó Carlos Izquierdoz a los 26 minutos del segundo tiempo, con un preciso cabezazo tras un córner ejecutado por Eduardo Salvio.
El partido tuvo un desarrollo discreto y con escasas situaciones de peligro. Durante el primer tiempo, ambos equipos se mostraron más preocupados por la marca que por generar juego. Vélez intentó asumir el protagonismo, pero careció de claridad en los últimos metros, mientras que Lanús apostó al orden defensivo y a aprovechar algún error del rival.
La visita, además, sufrió una baja temprana con la salida de Dylan Aquino por una molestia física, lo que obligó a reacomodar el esquema antes de la media hora de juego.
Recién en el complemento se rompió la paridad. Tras una acción individual de Salvio que derivó en un tiro de esquina, llegó el centro que encontró a Izquierdoz en el área. El defensor ganó en lo alto y estableció el 1-0 que terminaría siendo definitivo.
Con la ventaja, Lanús se replegó y apostó a cerrar los espacios. Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, intentó reaccionar con empuje, pero no logró generar situaciones claras para alcanzar el empate.
El triunfo le permitió al Granate sumar su tercera victoria consecutiva y llegar a los 18 puntos, mientras que el Fortín, pese a la derrota, se mantiene en la cima con 22 unidades, aunque ya sin el invicto que había construido en el inicio del torneo.
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