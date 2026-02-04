Huracán y San Lorenzo se preparan para el clásico: cómo llegan y cómo formarán

En Huracán, Diego Martínez analiza variantes en el equipo luego del buen segundo tiempo ante Atlético Tucumán. El ingreso de Facundo Waller le dio mayor dinámica al mediocampo tras la salida de Leonardo Gil, una modificación que dejó buenas sensaciones y podría repetirse. El DT todavía no definió el once, pero evalúa sostener esa estructura.

Además, el Globo contará con una alta importante: Thaiel Peralta, quien vuelve a estar disponible tras cumplir la fecha de suspensión por la expulsión sufrida ante Banfield en la primera jornada. En cuanto a los antecedentes, Huracán llega con un leve respaldo: en los últimos cinco clásicos hubo una victoria quemera y cuatro empates, incluido el último duelo en el Ducó, que terminó 2-0 a su favor.

peralta Tahiel Peralta, el jugador que recupera Huracán para el clásico.

San Lorenzo, por su parte, atraviesa un buen momento, con dos triunfos consecutivos en este Apertura. Alexis Cuello aparece como uno de los puntos más altos del equipo, con dos goles y dos asistencias en tres partidos y se perfila como una de las principales cartas ofensivas para el clásico.

La mayor preocupación del Ciclón pasa por la defensa: Jhohan Romaña quedó descartado por una distensión en el bíceps femoral izquierdo, sufrida en el duelo con Central Córdoba. El cuerpo técnico evalúa a su reemplazante: Ezequiel Herrera se perfila como el principal candidato para acompañar a Gastón Hernández en la zaga, en un partido que puede marcar el pulso anímico de ambos equipos en el arranque del torneo.