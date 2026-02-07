Torneo Apertura 2026: River Plate buscará volver a la victoria ante Tigre en el Monumental

El equipo de Marcelo Gallardo llega tras igualar sin goles frente a Rosario Central en Arroyito, un resultado que le cortó el puntaje ideal luego de las victorias ante Barracas Central y Gimnasia. Con ese empate, el Millonario quedó tercero por diferencia de gol y necesita sumar de a tres para no perderle pisada al líder, Independiente Rivadavia. En ese contexto, el DT realizaría dos cambios: Matías Viña regresaría al lateral izquierdo tras cumplir la sanción y Maximiliano Salas ingresaría por el lesionado Sebastián Driussi.

Rosario Central vs River Plate Tras dos victorias, el Millonario empato ante Rosario Central por la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026.

En el arco continuaría Santiago Beltrán, una de las revelaciones del inicio del torneo, ya que todavía no recibió goles en sus primeros tres partidos como profesional. Franco Armani volvería a estar entre los convocados, pero no sería titular. River buscará hacerse fuerte en Núñez, con el respaldo de su gente, para mantenerse en la pelea grande del campeonato.

Tigre, por su parte, llega un escalón por encima en la tabla. El equipo dirigido por Diego Dabove suma siete puntos gracias a las victorias frente a Estudiantes de Río Cuarto y Racing, y al empate ante Belgrano. Con mejor diferencia de gol y un promedio de dos tantos por partido, el Matador ha mostrado un poder ofensivo que lo posiciona como uno de los conjuntos más sólidos del arranque. El entrenador repetiría la base que viene de ganar en Victoria.

El Matador volverá al Monumental después de dos años y con antecedentes recientes favorables, ya que ganó dos de sus últimas tres visitas. Además, el partido tendrá un condimento especial: el regreso de Gonzalo “Pity” Martínez, quien será homenajeado por el club y seguramente ovacionado por los hinchas.

pity "Tengo un cariño muy grande por River, pero defenderé a muerte a Tigre", dijo el Pity Martinez cuando le preguntaron por el Millonario, volverá al Monumental tras su salida del club.

Además El Pity Martínez habló de su vuelta al Monumental con la camiseta de Tigre

El encuentro será televisado en vivo por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado por Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli como asistentes. En el VAR estará Yamil Possi, con Bryan Gustavo Ferreyra como asistente.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.