Boca: Edinson Cavani y Miguel Merentiel entrenaron a la par y podrían volver ante Vélez

Las lesiones golpearon fuerte al equipo de Claudio Úbeda en el inicio del año: Cavani y Milton Giménez no pudieron disputar ninguno de los partidos oficiales de 2026, mientras que Merentiel sufrió una distensión en el segundo amistoso de pretemporada ante Millonarios. Esa situación obligó al cuerpo técnico a improvisar con Lucas Janson en el puesto en el debut ante Deportivo Riestra y luego fue el turno del juvenil Iker Zufiaurre, ante la falta de alternativas.

Ubeda Claudio Úbeda empieza a recuperar alternativas para el ataque de Boca.

En el inicio de esta semana, Cavani mostró una evolución favorable de la lumbalgia que lo marginó del arranque del torneo. Tras someterse a un bloqueo días atrás, el Matador participó del fútbol con los jugadores que no sumaron minutos el fin de semana y apunta a ser convocado por primera vez, siempre y cuando no aparezcan otros contratiempos físicos.

Merentiel, por su parte, dejó atrás una distensión grado I en el sóleo derecho y también se entrenó con normalidad. El delantero era una pieza fija para Ubeda desde su llegada al cargo y su ausencia se sintió en un equipo que quedó sin referentes naturales en el área y con poca experiencia en el puesto.

De cara al partido del domingo, el cuerpo técnico evaluará durante la semana si alguno de los dos está en condiciones de ser titular. En caso contrario, la alternativa será Ángel Romero, aunque si no alcanza el ritmo esperado, Zufiaurre volvería a ser considerado como opción inicial. Boca, al menos en la previa del duelo, empieza a dejar atrás uno de sus principales problemas del arranque del campeonato.