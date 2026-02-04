Torneo Apertura: Independiente Rivadavia le ganó a Sarmiento y es líder de la Zona B

En la vuelta de Sebastián Villa, la Lepra de Mendoza superó por 2 a 1 al Verde en el Bautista Gargantini y llegó a lo más alto de su zona con puntaje perfecto.
En la vuelta de Sebastián Villa, Independiente Rivadavia derrotó por 2 a 1 a Sarmiento en Mendoza por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El equipo de Alfredo Berti volvió a mostrarse sólido y efectivo en los momentos claves y sostuvo la ventaja pese a la reacción del Verde en el complemento para ser líder de su grupo con puntaje perfecto.
El arranque fue intenso y favorable para Independiente Rivadavia como dueño de la pelota y generando peligro a partir de las bandas. A los 21 minutos, tras una jugada iniciada desde un tiro de esquina, Fabrizio Sartori Prieto apareció en el área y definió para abrir el marcador. La Lepra manejó los tiempos del primer tiempo y se fue al descanso en ventaja, ante un Sarmiento impreciso y cargado de amonestaciones.
El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para Independiente Rivadavia: a los seis minutos, un error defensivo del conjunto visitante fue capitalizado por Alejo Osella, que estiró la diferencia y parecía encaminar el partido. Con el 2-0, el local ganó en confianza y controló el trámite durante varios pasajes.
Sin embargo, Sarmiento reaccionó con los cambios y logró descontar a los 24 minutos mediante Junior Marabel, que aprovechó una de las pocas desconcentraciones defensivas de la Lepra. A partir de allí, el partido ganó tensión, con el equipo de Junín buscando el empate y el local replegado, apostando al orden y al contragolpe.
En el tramo final, Independiente Rivadavia supo defender la ventaja, consumió el reloj con inteligencia y acumula tres victorias en tres partidos en un inicio de año increíble. El próximo lunes visitará a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21.30, mientras que el equipo de Facundo Sava recibirá a Atlético Tucumán, el domingo a las 17.
