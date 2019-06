Uruguay y Cavani enviaron a Chile a un escenario no deseado

Parecía que el empate estaba sellado hasta que apareció el delantero del PSG y, con su gol, Uruguay ganó el grupo y dejó segundo a la Roja para vérselas con Colombia. La Celeste irá contra Perú

Poco podía entenderse por qué razón, si es que la había, Uruguayno apuraba el trámite en procura de un desnivel en el marcador, que le permitiese ganar el Grupo C. Estaba claro que tanto para la Celeste como para Chile, no podía dar lo mismo cruzarse en cuartos de final con Colombia, una sensación del torneo, claro ganador del Grupo de Argentina, que hacerlo contra Perú, que apenas ingresó en la fase final como uno de los mejores terceros.