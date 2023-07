Vélez y Unión empataron en un partido especial para Sebastián Méndez

En un partido que tenía condimentos de sobra, lo extra-futbolístico se termina llevando los luces por lo poco que hicieron ambos equipos en el campo de juego. El reencuentro del 'Gallego' Méndez, actual entrenador del Fortín, con sus exdirigidos del Tatengue, y el marco de 'final anticipada' por quedarse en Primera eran las dos principales atracciones.

Es que cuando Méndez le había cambiado la cara a Unión y empezado a sumar puntos importantes, renunció ante el llamado de Vélez, que se encontraba penúltimo en ese entonces y en posición de descenso.

Dirigentes y futbolistas del cuadro santafesino expresaron su disgusto, y el entrenador, reconocido hincha de la V azulada, reprochó que sus ex dirigidos no lo llamaron. Ahora, en el campo, no lo fueron a saludar antes de que arranque el encuentro.

En cuanto a lo que pasó dentro de la cancha, poco y nada. El partido se jugó como la final que era: poco fútbol y mucha fricción, ambas potenciadas por un mal arbitraje de Fernando Rapallini. El empate le sienta bien al trámite, y el 0-0 también, ya que hubo solo una sola jugada clara durante los 90 minutos.

Y fue para el equipo visitante, en el segundo tiempo. Luna Diale tiró un centro y el juvenil Domina cabeceó solo, pero Leo Burian se estiró y atajó el remate; en el rebote Zenón se la dejó de frente al arco a Del Blanco, que increíblemente la tiró afuera.

Por otro lado, hubo una gran polémica en el inicio del segundo tiempo: Burian apoyó la pelota para ejecutar el saque de arco y luego se la pasó a Giannetti, quien la agarró con las manos para reacomodarla y sacar él. En este mismo torneo pero varias fechas atrás, una acción idéntica en Colón - Independiente entre Goltz y Chicco había terminado en penal para el Rojo. Esta vez fue 'siga siga'...

Con el empate repartieron un punto para cada lado y quedaron con 27 unidades, cinco por encima de Huracán, que es el equipo que hoy en día estaría descendiendo por tabla anual. Justamente, Vélez -invicto con Méndez con dos victorias y tres igualdades- cerrará el torneo contra el Globo, el próximo domingo en el Tomás A. Ducó. Mientras que Unión, que sumó su cuarto 0-0 consecutivo y todavía no ganó con el 'Kily' González en el banco, recibirá a Defensa y Justicia.