Estudiantes vs. Rosario Central, por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

Del otro lado estará Rosario Central, que accedió a esta final por haber sido el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual 2025, con 66 unidades. El Canalla, además, atraviesa un buen momento en el Clausura 2026: viene de conseguir dos triunfos consecutivos y se encuentra segundo en la Zona B, con 18 puntos.

El Canalla llega envalentonado tras dos victorias consecutivas en el Clausura.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón tendrá algunas bajas importantes. Alan Rodríguez, por lesión, y Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, afectados a las selecciones de Colombia y Chile respectivamente, no estarán disponibles para la final.

La definición también estará marcada por el particular historial reciente entre ambos clubes. La rivalidad se profundizó luego de que Central fuera reconocido como campeón de la Liga Profesional 2025 y, en los octavos de final del Clausura, los jugadores de Estudiantes recibieran al Canalla sin realizar el tradicional pasillo.

Aquel partido terminó con triunfo del Pincha por 1-0 y posterior eliminación de Central. La historia volvió a repetirse en la Copa Argentina 2026, cuando ambos se cruzaron en los 16avos de final y Estudiantes se impuso por 3-0 con goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

Ahora, los dos volverán a encontrarse, esta vez con un título en juego. Del lado de Central, además, Marco Ruben reconoció que la final tiene un significado especial por todo lo ocurrido entre los clubes en los últimos tiempos.

Posibles formaciones de Estudiantes y Rosario Central

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte o Elías Verón, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes vs. Rosario Central: hora y dónde ver en vivo

Hora: 16.

TV: ESPN Premium y DSports.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.