Video: la emoción de Scaloni al informar que seguirá en la Selección

"La verdad que a pesar de que no son momentos fáciles familiares para mí, esto me llena", expresó conmovido Scaloni, quien perdió el pasado 28 de octubre a su madre, Eulalia Marzetti, quien murió a los 74 años en Pujato. Más allá de la emoción, el técnico aseguró que la motivación continúa intacta para él y su cuerpo técnico: "Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión. Si no es imposible estar acá"