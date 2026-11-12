Video: la emoción de Scaloni al informar que seguirá en la Selección

El entrenador de la Albiceleste, que está más sensible que nunca ante el reciente fallecimiento de su madre, no pudo aguantar la lágrima al anunciar su renovación con la Albiceleste.
Lionel Scaloni anunció que renovará su contrato con la Selección Argentina hasta 2030 y se volvió viral su impresionante emoción al informar la noticia en conferencia de prensa. El entrenador de la Albiceleste, que está muy conmocionado con el reciente fallecimiento de su madre, no pudo aguantar la lágrima frente a los periodistas.
"La gente, el hincha... un montón me dijeron... me decían seguí. A ellos les agradezco las muestras de cariño de los últimos días, por lo de mi vieja... Gran parte de la elección fue seguir por la gente. Darle esta felicidad que tienen con la Selección", expresó Scaloni, quien cada pocos segundos debía parar por la gran cantidad de emoción.
"La verdad que a pesar de que no son momentos fáciles familiares para mí, esto me llena", expresó conmovido Scaloni, quien perdió el pasado 28 de octubre a su madre, Eulalia Marzetti, quien murió a los 74 años en Pujato. Más allá de la emoción, el técnico aseguró que la motivación continúa intacta para él y su cuerpo técnico: "Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión. Si no es imposible estar acá"
comentar