Scaloni dará una conferencia de prensa y crece la expectativa por su continuidad en la Selección Argentina: conocé los detalles

El entrenador hablará en Ezeiza antes del amistoso ante Uruguay y podría oficializar el acuerdo para extender su contrato hasta 2030.
La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina es inminente y podría tener novedades importantes este jueves. El entrenador brindará una conferencia de prensa desde las 15 en el predio de Ezeiza y existe expectativa por un posible anuncio sobre la renovación de su contrato.
En principio, el contacto con los medios estaba previsto en la antesala del amistoso que la Albiceleste disputará este viernes, desde las 20, ante Uruguay en La Bombonera. El martes próximo, el equipo afrontará otro compromiso de preparación frente a Costa Rica, en Córdoba.
Sin embargo, la atención también estará puesta en el futuro del cuerpo técnico. El vínculo actual del entrenador vence a fin de año y, aunque después de la final del Mundial 2026 ante España había sembrado dudas sobre su permanencia, ya alcanzó un acuerdo con Claudio Tapia para continuar en el cargo. Solo resta la oficialización.
La nueva propuesta contempla inicialmente dos temporadas más, con una opción para extender el vínculo por otro período de igual duración. El formato sería 2+2, con una cláusula prácticamente automática después de la Copa América 2028 que permitiría prolongar el contrato hasta el Mundial 2030.
De concretarse, el nacido en Pujato afrontaría su tercera Copa del Mundo como seleccionador argentino, convirtiéndose así en el primer DT de la historia nacional en hacerlo. Además, el certamen tendrá un detalle especial e importante: Argentina será una de las sedes de los partidos inaugurales.
La intención también es conservar al actual cuerpo técnico, con el que el seleccionado consiguió cinco títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del subcampeonato en la Copa del Mundo 2026. Walter Samuel, por su parte, tenía decidido iniciar su camino como entrenador principal.
Por eso, todas las miradas estarán puestas en la conferencia de esta tarde. Además de las consultas habituales sobre la preparación para los próximos amistosos, Scaloni podría confirmar que seguirá al frente de la Selección Argentina, en un acuerdo que está cerca de hacerse oficial.
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