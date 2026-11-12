Scaloni dará una conferencia de prensa y crece la expectativa por su continuidad en la Selección Argentina: conocé los detalles

De concretarse, el nacido en Pujato afrontaría su tercera Copa del Mundo como seleccionador argentino, convirtiéndose así en el primer DT de la historia nacional en hacerlo. Además, el certamen tendrá un detalle especial e importante: Argentina será una de las sedes de los partidos inaugurales.

Scaloni afronta la nueva era sin Messi.

La intención también es conservar al actual cuerpo técnico, con el que el seleccionado consiguió cinco títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del subcampeonato en la Copa del Mundo 2026. Walter Samuel, por su parte, tenía decidido iniciar su camino como entrenador principal.

Por eso, todas las miradas estarán puestas en la conferencia de esta tarde. Además de las consultas habituales sobre la preparación para los próximos amistosos, Scaloni podría confirmar que seguirá al frente de la Selección Argentina, en un acuerdo que está cerca de hacerse oficial.