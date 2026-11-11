Lionel Scaloni define el equipo de la Selección Argentina para el choque contra Uruguay

En el ataque, la renovación de Nicolás Paz y Gianluca Prestianni acompañaría a Julián Álvarez, quien sería la principal referencia ofensiva. Un ataque con mucha habilidad y dinámica, que refleja el cambio de era con la salida de Messi. Sin embargo, el entrenador todavía deberá confirmar los nombres durante los últimos entrenamientos previos al encuentro.

De esta manera, la probable formación de Argentina ante Uruguay sería: Dibu Martínez, Rulli o Musso; Giay, Balerdi, Lisandro Martínez y Tagliafico, Vega o Medina; Palacios, Mac Allister y Enzo Fernández; Paz, Prestianni y Julián Álvarez. El amistoso se disputará el viernes a las 20 en la Bombonera, mientras que el siguiente compromiso será ante Costa Rica, el martes 17 de noviembre en Córdoba.