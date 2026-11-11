Lionel Scaloni define el equipo de la Selección Argentina para el choque contra Uruguay

El entrenador de la Albiceleste ya tiene la base del 11 para el amistoso de este viernes contra los charrúas en La Bombonera. Le queda pendiente quién estará en el arco y el lateral izquierdo.
Tras la emotiva despedida de Lionel Messi en octubre en la goleada a Benín, la Selección Argentina volverá a jugar este viernes, desde las 20 en La Bombonera, contra Uruguay, que es dirigida por el mismísimo Diego Forlán. En este contexto, Lionel Scaloni ya decidió la base del equipo para el clásico con los charrúas mientras que mantiene dos dudas, en quién ocupará el arco y el lateral izquierdo.
En primer lugar, Dibu Martínez tiene una lesión en la mandíbula y se entrena con una protección de fibra de carbono para resguardarla. El cuerpo técnico, en comunicación con el médico, siguen de cerca su evolución. El arquero del Chelsea quiere ser titular más allá de su problema físico, pero deberá demostrar en los entrenamientos y será preservado ante cualquier molestia.
En caso de que Martínez no llegue en óptimas condiciones, Gerónimo Rulli y Juan Musso aparecen como las principales alternativas para ocupar el arco. Scaloni deberá determinar cuál de los dos está mejor preparado para enfrentar a Uruguay, mientras el arquero titular continúa trabajando para recuperarse completamente. En segundo lugar, está la incógnita del lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico aparece como el principal candidato para comenzar el partido, aunque Román Vega y Facundo Medina también compiten por el puesto. Los tres futbolistas ofrecen diferentes características para una posición que todavía no tiene un titular confirmado.
Más allá de las dudas, Scaloni tendría encaminada gran parte de la formación titular. En defensa, Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez se perfilan para integrar la última línea. El cuarto lugar dependerá de la decisión entre Tagliafico, Vega y Medina, mientras que en el mediocampo aparecen Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.
En el ataque, la renovación de Nicolás Paz y Gianluca Prestianni acompañaría a Julián Álvarez, quien sería la principal referencia ofensiva. Un ataque con mucha habilidad y dinámica, que refleja el cambio de era con la salida de Messi. Sin embargo, el entrenador todavía deberá confirmar los nombres durante los últimos entrenamientos previos al encuentro.
De esta manera, la probable formación de Argentina ante Uruguay sería: Dibu Martínez, Rulli o Musso; Giay, Balerdi, Lisandro Martínez y Tagliafico, Vega o Medina; Palacios, Mac Allister y Enzo Fernández; Paz, Prestianni y Julián Álvarez. El amistoso se disputará el viernes a las 20 en la Bombonera, mientras que el siguiente compromiso será ante Costa Rica, el martes 17 de noviembre en Córdoba.
comentar