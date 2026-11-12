Quién fue Guillermo Stábile, el DT con más triunfos y títulos que Scaloni en la Selección

Después, Stábile agrandaría su leyenda en los bancos de suplentes: ganó dos copas nacionales con Huracán, fue tricampeón del fútbol argentino con Racing y dirigió 20 años a la Selección Argentina con mucho éxito. Alzó la Copa Adrián Escobar 1942 y la Copa Competencia Británica 1944 en el Globo y ganó los campeonatos locales de 1949, 1950 y 1951 en La Academia, además de la Copa Competencia Británica 1945.

En la Albiceleste, Stábile condujo con sabiduría planteles llenos de talento, en las dos décadas que mayor jerarquía individual ha habido en la historia del fútbol argentino para muchos historiadores: los años 40' y 50'. Tuvo un extenso primer ciclo entre 1939 y 1958 y un segundo corto entre 1960 y 1961. Su era quedó en la historia por una increíble supremacía de la Selección Argentina en el continente y opacada por el "fracaso de Suecia" en el Mundial 58', donde por decisión de la AFA debió ir sin sus principales figuras y el equipo se fue en fase de grupos.

Stábile tiene tres récords importantes como entrenador de la Selección que Scaloni perseguirá en esta renovación de contrato: partidos dirigidos, triunfos y títulos. El porteño dirigió 124 encuentros a la Albiceleste y el Gringo suma 107, por lo que está a 17 duelos de igualar su marca. Luego, Stábile sumó 82 victorias, mientras que el santafesino tiene 79 y salvo una catástrofe lo superará y establecerá un nuevo récord. Por último, Stábile levantó 7 títulos (6 Sudamericanos -antecesor de la Copa América- y un Panamericano) y Scaloni ostenta 4 en su haber.