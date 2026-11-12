Quién fue Guillermo Stábile, el DT con más triunfos y títulos que Scaloni en la Selección

Tras decidir continuar al frente de la Albiceleste, el Gringo va por los récords de una leyenda del fútbol argentino que es muy poco reconocida para su inmenso legado. Conoce su historia.
Lionel Scaloni anunció este jueves que renovará su contrato con la Selección Argentina hasta 2030 porque mantiene la misma ilusión que el primer día. El oriundo de Pujato ya puede sentarse en la mesa de los entrenadores más importantes de la Albiceleste como Menotti y Bilardo. Ahora, ¿quién es el muy poco reconocido Guillermo Stábile, el DT con más partidos dirigidos, triunfos y títulos en el combinado nacional? ¿Y a cuánto está el Gringo de sus históricas marcas?
Stábile nació el 17 de enero de 1906 en Buenos Aires y desde muy chico empezó a jugar al fútbol en Parque Patricios, el barrio donde se crio con su familia con raíces italianas. A los 15 años se sumó a las inferiores de Huracán y en 1924 con 18 tuvo su debut absoluto en la Primera. Fue un centrodelantero certero, que se destacaba por su visión de juego y velocidad para aparecer entre los defensores en el área, motivo por el que se lo apodó El Filtrador.
¡Stábile brilló en su querido Huracán entre 1924 y 1930 marcando 100 goles en 128 partidos! Además, levantó tres títulos con el Globo: Primera División 1925, Copa Carlos Ibarguren 1925 y Primera División 1928. Su increíble capacidad goleadora lo metió en la lista de la Selección Argentina para disputar el Mundial de 1930, donde comenzó como suplente y terminó siendo el máximo artillero del certamen. ¡Sí, el goleador de la primera Copa del Mundo!
El Filtrador anotó 8 goles en 4 encuentros: hat-trick en el 6-3 a México y doblete en el 3-1 a Chile por fase de grupos, doblete en el 6-1 a Estados Unidos en semifinales y un tanto en la final con Uruguay, que terminó con triunfo por 4 a 2 para los charrúas, que fueron anfitriones del certamen. Su destacada actuación lo llevó al fútbol europeo: jugó en Genoa y Napoli en Italia y terminó su carrera en el Red Star Football Club de Francia.
Después, Stábile agrandaría su leyenda en los bancos de suplentes: ganó dos copas nacionales con Huracán, fue tricampeón del fútbol argentino con Racing y dirigió 20 años a la Selección Argentina con mucho éxito. Alzó la Copa Adrián Escobar 1942 y la Copa Competencia Británica 1944 en el Globo y ganó los campeonatos locales de 1949, 1950 y 1951 en La Academia, además de la Copa Competencia Británica 1945.
En la Albiceleste, Stábile condujo con sabiduría planteles llenos de talento, en las dos décadas que mayor jerarquía individual ha habido en la historia del fútbol argentino para muchos historiadores: los años 40' y 50'. Tuvo un extenso primer ciclo entre 1939 y 1958 y un segundo corto entre 1960 y 1961. Su era quedó en la historia por una increíble supremacía de la Selección Argentina en el continente y opacada por el "fracaso de Suecia" en el Mundial 58', donde por decisión de la AFA debió ir sin sus principales figuras y el equipo se fue en fase de grupos.
Stábile tiene tres récords importantes como entrenador de la Selección que Scaloni perseguirá en esta renovación de contrato: partidos dirigidos, triunfos y títulos. El porteño dirigió 124 encuentros a la Albiceleste y el Gringo suma 107, por lo que está a 17 duelos de igualar su marca. Luego, Stábile sumó 82 victorias, mientras que el santafesino tiene 79 y salvo una catástrofe lo superará y establecerá un nuevo récord. Por último, Stábile levantó 7 títulos (6 Sudamericanos -antecesor de la Copa América- y un Panamericano) y Scaloni ostenta 4 en su haber.
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