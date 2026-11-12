Estudiantes e Independiente Rivadavia se miden en Córdoba por la Supercopa Argentina: cómo llegan, hora y TV

El Pincha llega tras quedar afuera de los playoffs del Clausura y con la Libertadores en el horizonte; la Lepra cerró séptima la fase regular y buscará otra corona nacional. Se enfrentan desde las 20 en Córdoba.
Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves desde las 20 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por la final de la Supercopa Argentina 2026. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que consiguieron su lugar después de consagrarse en competencias nacionales y que buscarán cerrar el año con otro título en sus vitrinas.
El equipo dirigido por Alexander Medina afrontará el compromiso con la mirada puesta también en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, prevista para el sábado 28 de noviembre en Montevideo. Del otro lado, el conjunto de Alfredo Berti intentará prolongar el gran momento que atraviesa desde su histórica conquista de la Copa Argentina y conseguir una nueva consagración para el fútbol mendocino.
El Pincha llega a la definición después de una campaña irregular en el Torneo Clausura, donde terminó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En su última presentación igualó 1-1 ante Talleres y finalizó duodécimo en la Zona A, con 16 puntos. Pese a ese resultado, el equipo platense tiene por delante un calendario decisivo y buscará aprovechar esta final para sumar confianza antes del compromiso internacional frente a Palmeiras.
Medina también deberá administrar algunas cuestiones físicas dentro del plantel. Guido Carrillo arrastra una molestia lumbar, mientras que Eros Mancuso y Eric Meza aparecen como alternativas para ocupar el lateral derecho. Además, el entrenador deberá evaluar las condiciones de algunos futbolistas que llegan con inconvenientes físicos, con la posibilidad de preservar piezas de cara a la definición de la Libertadores.
Por su parte, Independiente Rivadavia llega después de empatar 1-1 ante Gimnasia de Mendoza en el clásico provincial, resultado que le permitió terminar séptimo en la Zona B del Clausura y meterse en los playoffs. El equipo mendocino buscará sostener el nivel que lo llevó a convertirse en uno de los protagonistas de la temporada y tendrá un incentivo adicional: si consigue el triunfo, será el primer representante del interior en ganar la Supercopa Argentina.
Los dos finalistas consiguieron su clasificación a través de títulos obtenidos durante 2025. Estudiantes se ganó el derecho a disputar la Supercopa después de consagrarse en el Trofeo de Campeones, mientras que Independiente Rivadavia obtuvo su lugar gracias a su histórica conquista de la Copa Argentina. De esta manera, la definición reunirá a los ganadores de las dos competencias nacionales que otorgan el acceso al certamen.
El conjunto platense llegó al Trofeo de Campeones tras imponerse en el campeonato que reunió a los ganadores de los torneos de la temporada anterior y consiguió así una nueva oportunidad de ampliar su palmarés. Para Independiente Rivadavia, en cambio, la Copa Argentina representó una consagración histórica: superó a Argentinos Juniors en la final mediante una definición por penales y consiguió el primer título oficial de su historia en la máxima categoría. Ahora, ambos buscarán una nueva estrella y el ganador también obtendrá un lugar en la Recopa de Campeones.
Estadio: Julio César Villagra (Gigante de Alberdi), Córdoba.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Héctor Paletta.
TV: ESPN Premium.
Streaming: Disney+ Premium.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Alexander Medina.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
comentar