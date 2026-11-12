Estudiantes e Independiente Rivadavia se miden en Córdoba por la Supercopa Argentina: cómo llegan, hora y TV

Por su parte, Independiente Rivadavia llega después de empatar 1-1 ante Gimnasia de Mendoza en el clásico provincial, resultado que le permitió terminar séptimo en la Zona B del Clausura y meterse en los playoffs. El equipo mendocino buscará sostener el nivel que lo llevó a convertirse en uno de los protagonistas de la temporada y tendrá un incentivo adicional: si consigue el triunfo, será el primer representante del interior en ganar la Supercopa Argentina.

El camino de Estudiantes e Independiente Rivadavia hasta la Supercopa Argentina

Los dos finalistas consiguieron su clasificación a través de títulos obtenidos durante 2025. Estudiantes se ganó el derecho a disputar la Supercopa después de consagrarse en el Trofeo de Campeones, mientras que Independiente Rivadavia obtuvo su lugar gracias a su histórica conquista de la Copa Argentina. De esta manera, la definición reunirá a los ganadores de las dos competencias nacionales que otorgan el acceso al certamen.

El conjunto platense llegó al Trofeo de Campeones tras imponerse en el campeonato que reunió a los ganadores de los torneos de la temporada anterior y consiguió así una nueva oportunidad de ampliar su palmarés. Para Independiente Rivadavia, en cambio, la Copa Argentina representó una consagración histórica: superó a Argentinos Juniors en la final mediante una definición por penales y consiguió el primer título oficial de su historia en la máxima categoría. Ahora, ambos buscarán una nueva estrella y el ganador también obtendrá un lugar en la Recopa de Campeones.

Datos de la final

Estadio: Julio César Villagra (Gigante de Alberdi), Córdoba.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

TV: ESPN Premium.

Streaming: Disney+ Premium.

Las probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Alexander Medina.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.