Donald Trump aseguró que el tirador de Washington estuvo motivado por su "odio a los cristianos"

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El jefe de Estado norteamericano confirmó que el sospechoso había avisado a la Policía de New London y que tenía una habitación en el hotel. "He oído lo de New London y ojalá nos hubieran dicho algo, pero no ha sido así. Anoche había un gran grupo de gente. Y el Servicio Secreto creo que estuvo magnífico. Lo pararon en seco", explicó.

Trump manifestó su deseo de celebrar de nuevo la Cena de Corresponsales. "Espero que pueda ser dentro de poco, porque no podemos permitir que estos criminales y esta gente tan mala cambien el curso de los acontecimientos de nuestro país", argumentó.

En cualquier caso, consideró que "la guerra de Irán terminará muy pronto". "Y vamos a ser los máximos vencedores", subrayó.

2026_04_260426831-scaled El tiroteo ocurrido en hotel de Washington provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

En la entrevista, Trump también se refirió a las negociaciones con la República Islámica. "Tenemos la gran ventaja de que hemos acabado con su armada por completo. Hemos terminado con sus fuerzas aéreas. Están muy mal. Y, por supuesto, hemos impuesto el bloqueo y está funcionando increíblemente bien", ha explicado. Sin embargo, ha opinado que los dirigentes iraníes "son muy raros".

"A veces no tienes ni idea de con quién estás tratando", apuntó.

En tanto, el el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, consideró que el sospechoso del tiroteo tenía como objetivo a cualquier miembro del gabinete que se encontraba en ese momento en el salón de eventos del hotel Washington Hilton.

"Creemos que sus objetivos eran responsables de la administración", indicó Blanche en una entrevista a la cadena NBC, donde declinó confirmar si Trump era un objetivo principal y específico del sospechoso. El funcionario agregó que todavía no se conocen sus motivos exactos y que de momento no parece existir una conexión particular entre el intento fallido y alguna política específica del gobierno republicano.