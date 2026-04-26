Javier Milei condenó el "nuevo intento de asesinato" contra Donald Trump y culpó a la izquierda

comunicado El comunicado de la Oficina del Presidente.

El incidente ocurrió durante la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde el Servicio Secreto activó rápidamente el protocolo de seguridad y evacuó al mandatario estadounidense junto a otros funcionarios presentes.

Según reportes oficiales y de testigos, los asistentes -entre ellos, periodistas, funcionarios y legisladores- se cubrieron y se tiraron al suelo al oír los ruidos, mientras agentes del Servicio Secreto retiraban rápidamente del salón al presidente; a la primera dama, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a otros miembros del Gobierno. Las autoridades informaron que no hubo funcionarios heridos y que un sospechoso fue detenido por el incidente.

Las fuerzas de seguridad no precisaron de inmediato el origen de los estallidos escuchados en el lobby. De acuerdo con la Casa Blanca, un agente gritó “¡Disparos!” durante la confusión inicial. Una asistente citada por medios estadounidenses relató haber escuchado tres estruendos y haber visto a un hombre caer, mientras agentes tomaban posiciones en el edificio.

trumpconjaviermilei1 Javier Milei condenó el "nuevo intento de asesinato" contra Trump, uno de sus principales aliados.

Minutos después de la evacuación, Trump escribió en su red Truth Social que había sido “una noche intensa” y elogió la respuesta de las fuerzas de seguridad. Confirmó que el tirador fue detenido y señaló que recomendó que “el espectáculo continúe”, aunque aclaró que seguiría las indicaciones de las autoridades, que evaluarían los próximos pasos.

El episodio generó repercusión internacional y distintos líderes políticos manifestaron su rechazo al hecho, mientras que las autoridades norteamericanas avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.