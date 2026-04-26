Quién el sospechoso detenido por disparar en la cena a la que había asistido Donald Trump

Tiene 31 años y trabaja como docente en un colegio. Según registros oficiales, en 2024 hizo una donación a la campaña de la candidata demócrata Kamala Harris. Su imagen fue difundida por el propio Donald Trump.
El hombre que al parecer disparó un arma de fuego durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento al que asistían el presidente Donald Trump, su esposa y miembros de su Gabinete, fue identificado como Tomas Colen Allen, de 31 años.
De acuerdo con publicaciones de medios norteamericanos, el sospechoso trabaja como docente en un colegio y, en diciembre de 2024, fue reconocido como “maestro del mes” de educación C2 en la ciudad de Torrance, California. Desde sus redes sociales, Trump difundió la imagen de Collen reducido en el suelo.
El periódico New York Post, citando a la voluntaria del evento Helen Mabus, señaló que el presunto atacante portaba un arma larga en una zona con escasa vigilancia, cerca de la entrada del Hotel Hilton Washington, a la altura de la terraza. Según su testimonio, el hombre extrajo el arma de una bolsa en una habitación improvisada -donde se almacenaban carritos de bar- antes de prepararla y dirigirse hacia las escaleras que conducen al salón de baile.
“Estaba en esa habitación (…), la sacó de una bolsa o algo así”, relató Mabus, tras precisar que el arma no parecía una pistola común. “La preparó y (…) corrió hacia las escaleras para bajar al salón de baile”, añadió en su relato.
Otras fuentes indicaron que el sospechoso llevaba tanto una escopeta como una pistola.
Según registros de la Comisión Federal Electoral, Allen realizó una donación de 25 dólares a la campaña presidencial de la candidata demócrata Kamala Harris en 2024.
Perfiles no verificados en redes sociales, incluido Linkedin, lo describen como ingeniero mecánico, especialista en informática, desarrollador independiente de videojuegos y profesor a tiempo parcial en el área de Los Ángeles. De acuerdo con esos perfiles, se graduó en el Instituto de Tecnología de California (Caltech) con una licenciatura en Ingeniería Mecánica y posteriormente obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California, Domínguez Hills.
Su trayectoria profesional incluiría cargos como ingeniero mecánico en IJK Controls y asistente de docencia en Caltech, además de su labor como profesor a tiempo parcial en C2 Education. Asimismo, en 2014 habría participado en un programa de investigación de verano para estudiantes de grado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. No obstante, todos estos datos aún no han sido confirmados de manera oficial.
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