Dura crítica de una legisladora del PRO a la Oficina de Respuesta Oficial

La ex vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ex funcionaria durante la gestión del presidente Mauricio Macri cuestionó con firmeza la estrategia comunicacional de la Casa Rosada. “Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en ‘fabricar la verdad’. No hay excusas”, sostuvo, marcando un límite claro a la nueva dependencia creada por el presidente Javier Milei.

A través de sus redes sociales, Alonso defendió la libertad de expresión como pilar central del sistema democrático y remarcó que el debate público, incluso con sus excesos, forma parte de su esencia. En ese sentido, rechazó el argumento oficial de “desenmascarar operaciones” desde una estructura estatal.

La libertad de expresión es el corazón de la democracia republicana. El debate público, su esencia. Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en "fabricar la verdad". No hay excusas.

Los que elegimos ser protagonistas de la vida…



Los que elegimos ser protagonistas de la vida… https://t.co/xbmXzJO41t — Laura Alonso (@lauritalonso) February 5, 2026

“Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas”, afirmó la legisladora, al tiempo que subrayó que esa tarea no debe recaer en el aparato del Estado.

En una advertencia directa al Gobierno nacional, Alonso fue tajante al señalar que “jamás” deben utilizarse recursos públicos para imponer una versión oficial de los hechos. Finalmente, minimizó el alcance de la flamante oficina y cerró su mensaje con una frase contundente: “Esperemos que esta ‘oficina’ se agote en un olvidable mensaje de X”.