Dura crítica de una legisladora del PRO a la Oficina de Respuesta Oficial

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial generó un fuerte cruce con el PRO. La legisladora Laura Alonso cuestionó al Gobierno y advirtió que el Estado no debe “fabricar la verdad”.
La creación de la Oficina de Respuesta Oficial impulsada por el Gobierno nacional abrió el primer conflicto político de peso con el PRO. Desde ese espacio, la legisladora porteña Laura Alonso lanzó una dura crítica a la iniciativa y advirtió sobre los riesgos de que el Estado intervenga en el debate público para definir una “verdad oficial”.
La ex vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ex funcionaria durante la gestión del presidente Mauricio Macri cuestionó con firmeza la estrategia comunicacional de la Casa Rosada. “Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en ‘fabricar la verdad’. No hay excusas”, sostuvo, marcando un límite claro a la nueva dependencia creada por el presidente Javier Milei.
A través de sus redes sociales, Alonso defendió la libertad de expresión como pilar central del sistema democrático y remarcó que el debate público, incluso con sus excesos, forma parte de su esencia. En ese sentido, rechazó el argumento oficial de “desenmascarar operaciones” desde una estructura estatal.
“Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas”, afirmó la legisladora, al tiempo que subrayó que esa tarea no debe recaer en el aparato del Estado.
En una advertencia directa al Gobierno nacional, Alonso fue tajante al señalar que “jamás” deben utilizarse recursos públicos para imponer una versión oficial de los hechos. Finalmente, minimizó el alcance de la flamante oficina y cerró su mensaje con una frase contundente: “Esperemos que esta ‘oficina’ se agote en un olvidable mensaje de X”.