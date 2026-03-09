Advierten que si se extiende la guerra, aumentarán los precios del gas y los combustibles

“A pesar de que Irán sólo produce el 2 del petróleo a nivel mundial, representa el 20 % de lo que se genera en Medio Oriente”, y además es uno de los principales abastecedores de China, le Cascales en declaraciones a Diario Popular.

“La duración del conflicto en la pregunta del millón. Si el conflicto se prolonga, el precio de los combustibles a aumentar como el de cualquier otro commodity. No va a afectar a corto plazo, pero si a mediano y largo plazo. Irán es un país poderoso con un gran ejército”, explica el presiente de la Cámara que reúne a 16 empresas que operan el 70% del mercado y que funciona desde 1966.

Cascales que apunta que los hidrocarburos son clave para muchas actividades, al margen del consumo doméstico y del transporte. Desde los fertilizantes hasta los productos plásticos son derivados del petróleo y la Inteligencia Artificial (AI) consume una gran cantidad de electricidad, muchas veces generada por hidrocarburos.

Con respecto a la incidencia en la economía argentina, sostiene que no habrá un alza a corto plazo por el conflicto en las naftas, según lo confirman desde YPF, y el gas natural y en el envasado, especialmente en áreas rurales donde se utilizan conocidos "chanchas", a partir de lo estimado por la Secretaría de Energía.

El estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte del crudo del mundo y buena parte de minerales estratégicos, está virtualmente cerrado por las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní contra quienes lo transiten.

“Casi no están circulando buques en la zona y ninguna compañía los quiere asegurar. Países como China y los del sudeste asiático se van a ver afectados por esto”, apuntó el títular de la Cámara.

Además, Cascales, recordó otros conflictos en Medio Oriente, que también pusieron en riesgo la distribución de combustibles en su momento, como el caso de la Guerra del Golfo, a mediados de los 90' "se plateó algo parecido, Irak es un país muy similar a Irán en cuanto a la producción de combustibles", con aumento en los precios de los combustibles.