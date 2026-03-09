YPF prometió que "no va a generar cimbronazos" en los precios de los combustibles

“Trabajamos con una estrategia de micropricing (estrategia de precios variables) para ir analizando los precios día a día, semana a semana” por el cual “podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”, dijo Martín a través de la red X.

Y advirtió que “la volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”.

Después de tocar temprano un pico de US$ 120 –el valor más alto en los últimos cuatro años, desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022–, la cotización del crudo bajó a US$ 101,48 este lunes a la mañana en el Brent, indicador de Europa que se usa como referencia en la Argentina, junto con el WTI, de Texas, para determinar los precios locales.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6%, durante febrero según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), y con esa cifra el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de CABA acumuló una suba del 5,7% en el primer bimestre de 2026 y una variación interanual del 32,4%.