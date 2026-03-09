Economía

Las reservas del Banco Central cayeron US$ 236 millones

La entidad sigue acumulando divisas y este lunes compró U$$ 50, millones peró las reservas bajaron por los pagos de deuda a organismos internacionales.

A pesar de que el Banco Central (BCRA) compró US$ 50 millones este lunes y se sigue manteniendo su racha positiva desde el arranque de 2026, las reservas brutas internacionales bajaron US$ 236 millones.

La caída de las reservas se debió a la baja de cotizaciones del oro, por alrededor de USS 130 millones, y pagos de deuda a organismos internacionales por algo más de US$ 30 millones, por lo que las reservas brutas terminaron la jornada en los US$ 45.768 millones. .

ADEMÁS: Inflación de febrero en CABA: la suba de precios fue de 2,6% y acumuló 5,7% en el primer bimestre

De todos modos, la entidad sumó otros US$ 50 millones y ya acumuló una compra neta de US$ 3.053 millones en 2026.

image

Cómo operó dólar

El dólar minorista cerró a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que promedia los $1.440,9 según el relevo de entidades financieras que recoge el Banco Central (BCRA). En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.416,50 para la venta.

ADEMÁS: Inflación: marzo arrancó con subas en alimentos y se vienen más aumentos

El denominado dólar libre operó $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) cerró a $1.478,99 , por lo que la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 4.4%.

