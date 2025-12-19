Agroindustria: cómo fue la operación de cambio de manos en Profertil

La reconfiguración accionaria incluye a la planta industrial ubicada en Ingeniero White, en Bahía Blanca, un complejo clave para la producción de urea granulada y otros fertilizantes nitrogenados esenciales para la agricultura local y regional.

Con esta operación, el control de Profertil queda completamente en manos de actores estrechamente vinculados al sector agroindustrial argentino, luego de más de dos décadas bajo una sociedad integrada por la petrolera estatal y un gigante global de la nutrición de cultivos.

La salida de YPF

Hasta ahora, Profertil era propiedad en partes iguales de YPF y Nutrien. La salida de ambos socios se concretó en dos etapas: primero, la empresa canadiense vendió su 50% a un consorcio integrado por Adecoagro y ACA; luego, YPF avanzó con la venta de su participación a Adecoagro, que terminó de consolidar el control mayoritario.

El valor total de la transacción rondó los 1.200 millones de dólares, antes de impuestos, de acuerdo con la información comunicada al mercado.

Estrategia de la petrolera

Desde YPF explicaron que la desinversión responde a la estrategia de la compañía de concentrar sus recursos en el desarrollo de Vaca Muerta y en los proyectos vinculados al petróleo y gas no convencional, en línea con la reorganización de su portafolio de activos. En el caso de Nutrien, la decisión se enmarca en un proceso más amplio de repliegue hacia sus mercados centrales de Canadá y Estados Unidos.

Adecoagro es uno de los principales grupos agroindustriales de América del Sur, con operaciones en Argentina, Brasil y Uruguay. Administra unas 210.000 hectáreas agrícolas y cuenta con plantas industriales dedicadas a la producción de alimentos y de energía renovable, con más de 3,1 millones de toneladas de productos agrícolas y más de 1 millón de MWh de electricidad renovable por año. ACA, en tanto, es una cooperativa de segundo grado con más de un siglo de trayectoria, que nuclea a 134 cooperativas primarias y cumple un rol central en la comercialización de granos, oleaginosas e insumos agropecuarios en todo el país.

La combinación de un grupo agroindustrial integrado y una cooperativa de alcance federal abre la puerta a una mayor articulación con productores, acopios y exportadores, en un mercado de fertilizantes considerado estratégico para mejorar la productividad y la competitividad del agro argentino.

“Estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa y agradecidos por la confianza de los nuevos accionistas”, señaló Marcos Sabelli, CEO de Profertil. Según destacó, el cambio accionario reafirma el trabajo de un equipo que desde hace más de 25 años lidera la producción de fertilizantes en la región.