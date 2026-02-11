Advierten que los sectores económicos que crecen no compensan la pérdida de empleo

Por ejemplo “en el sector de calzado hay 5.000 trabajadores que se quedaron sin empleo, porque vos abriste la economía, la zapatilla es más barata. El que la producía acá ya no tiene negocio, echa a esos trabajadores”, explicó Álvarez Agis en declaraciones a la FM Urban Play.

Para el ex viceministro de Axel Kicillof, el argumento desde el Gobierno es: “mirá puede ser que se quedaron sin trabajo en la Rotonda de Alpargatas, ahí en Florencio Varela donde hay varias fabricas de zapatillas. Pero se van a mudar a Neuquén y van a conseguir empleo con Vaca Muerta”.

Sin embargo, en el sector de petrolero “se está destruyendo empleo más rápido en los yacimientos convencionales que los que Vaca Muerta está creando. Entonces vos tenés una situación muy jodida en Chubut o en Rio Negro, pero una muy buena en Neuquén”.

Álvarez Agis destacó que “no hay una solución sencilla” para este problema, y que no pasa aumentando el precio de las zapatillas.

Con respecto a la economía en general “lo vemos haciendo (al presidente) Donald Trump cosas tan exóticas y extremas. Porque tiene elecciones en noviembre”

El titular de la consultora PxQ destacó “el acierto” de Javier Milei “de apostar a un pleno en la ruleta”, en este caso, con Trump, pero esa apuesta “es de “Plata o Mierda”, salió plata, pero si en noviembre pierde ,es mierda; y yo creo que Argentina se va a mover”.

Trump, para ganar las elecciones, “esta devaluando el dólar en el mundo y eso nos quita presión a nosotros con el peso, porque qué hace que una persona que tenga sus expectativas en el dólar, ve perder valor, entonces empieza a buscar otros refugios, y en ese búsqueda, una parte muy chiquitita (de los fondos) viene a Argentina, y pone un mango (en inversiones) algo que a nosotros nos alivia mucho la tensión”, aseguró Álvarez Agis.