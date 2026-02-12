Los salarios registrados subieron menos que la inflación en el 2025

El mayor incremento se anotó en los ingresos de los trabajadores "informales" , mientras que los salarios del sectores público y privado estuvieron por debajo del 31,5%
El Índice de Salarios aumentó durante diciembre 1,6% respecto a noviembre, y esta suba mensual respondió principalmente a los incrementos del 2,5% en el sector privado registrado; 1% para el sector público , mientras que el sector privado no registrado prácticamente no mostró mayores variantes, un alza de apenas el 0,1%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Mientras el sector privado registrado acumuló un aumento anual de 28,7%, y el público de 28,9%, contra una inflación anual del 31,5%, los ingresos del sector privado no registrado treparon 87,9%, lo que llevó el promedio anual a un crecimiento del 38,2 %.
Un reciente informe de la consultora D’Alessio – Irol destacó que la “Inseguridad” se mantuvo durante enero en el primer lugar de las preocupaciones de los ciudadanos por tercer mes consecutivo, con un 64 %.
Sin embargo, la incertidumbre por la situación económica, con un 61%, y la preocupación por la inflación, con 57%, en una tendencia ascendente.
La consultora realizó un estudio de campo en todo el país con 800 encuestados entre los días 16 y 26 de enero.
El índice de Salario incluye al sector privado registrado, público y, a los trabajadores informales, lo que permite observar la evolución real de los ingresos en distintos segmentos del mercado laboral.
