Economía |

Los salarios registrados subieron menos que la inflación en el 2025

El mayor incremento se anotó en los ingresos de los trabajadores "informales" , mientras que los salarios del sectores público y privado estuvieron por debajo del 31,5%

El Índice de Salarios aumentó durante diciembre 1,6% respecto a noviembre, y esta suba mensual respondió principalmente a los incrementos del 2,5% en el sector privado registrado; 1% para el sector público , mientras que el sector privado no registrado prácticamente no mostró mayores variantes, un alza de apenas el 0,1%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Diferencias entre sectores

Mientras el sector privado registrado acumuló un aumento anual de 28,7%, y el público de 28,9%, contra una inflación anual del 31,5%, los ingresos del sector privado no registrado treparon 87,9%, lo que llevó el promedio anual a un crecimiento del 38,2 %.

ADEMÁS: La Provincia baja el Impuesto Automotor y permite pagarlo en hasta 10 cuotas

Un reciente informe de la consultora D’Alessio – Irol destacó que la “Inseguridad” se mantuvo durante enero en el primer lugar de las preocupaciones de los ciudadanos por tercer mes consecutivo, con un 64 %.

Sin embargo, la incertidumbre por la situación económica, con un 61%, y la preocupación por la inflación, con 57%, en una tendencia ascendente.

La consultora realizó un estudio de campo en todo el país con 800 encuestados entre los días 16 y 26 de enero.

images (16)
El índice evita distorsiones por ausencias, horas extras o premios, permitiendo medir la evolución real de los ingresos.

El índice evita distorsiones por ausencias, horas extras o premios, permitiendo medir la evolución real de los ingresos.

El índice de Salario incluye al sector privado registrado, público y, a los trabajadores informales, lo que permite observar la evolución real de los ingresos en distintos segmentos del mercado laboral.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados