Los salarios registrados subieron menos que la inflación en el 2025

Diferencias entre sectores

Mientras el sector privado registrado acumuló un aumento anual de 28,7%, y el público de 28,9%, contra una inflación anual del 31,5%, los ingresos del sector privado no registrado treparon 87,9%, lo que llevó el promedio anual a un crecimiento del 38,2 %.

Un reciente informe de la consultora D’Alessio – Irol destacó que la “Inseguridad” se mantuvo durante enero en el primer lugar de las preocupaciones de los ciudadanos por tercer mes consecutivo, con un 64 %.

Sin embargo, la incertidumbre por la situación económica, con un 61%, y la preocupación por la inflación, con 57%, en una tendencia ascendente.

La consultora realizó un estudio de campo en todo el país con 800 encuestados entre los días 16 y 26 de enero.

images (16) El índice evita distorsiones por ausencias, horas extras o premios, permitiendo medir la evolución real de los ingresos.

El índice de Salario incluye al sector privado registrado, público y, a los trabajadores informales, lo que permite observar la evolución real de los ingresos en distintos segmentos del mercado laboral.