La Provincia baja el Impuesto Automotor y permite pagarlo en hasta 10 cuotas  desde marzo

"Desde marzo, la patente podrá abonarse en hasta 10 cuotas mensuales, en lugar de las cinco que regían hasta ahora", afirmó en declaraciones radiales el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

El funcionario explicó que "el 75%, es decir, tres de cada cuatro de las y los titulares de automóviles pagará nominalmente menos que en 2025”. De esta manera, la provincia de Buenos Aires combina una reducción en la carga tributaria con mayores facilidades y previsibilidad para quienes deben cumplir con sus obligaciones fiscales.

Cambio en la estructura de alícuotas

La reforma incluye un cambio estructural en la tabla de alícuotas. Se pasó de un esquema de 15 tramos, con tasas que iban del 3,64% al 5%, a una nueva tabla de cinco tramos, con alícuotas que van del 1% al 4,5%.

"Con esta actualización, la provincia de Buenos Aires se ubica entre las grandes jurisdicciones con menor carga impositiva del país sobre los vehículos. Desde que asumió Kicillof como gobernador, hemos bajado considerablemente la carga del impuesto automotor, al punto que este año se pagará la mitad o menos como porcentaje del precio de los autos que en 2019", destacó Girard.

Mayor previsibilidad para las familias

Respecto de la mensualización del impuesto, el titular de ARBA aseguró que la medida busca facilitar la organización financiera de las familias bonaerenses. "Me parece que alivia el tema de no tener que pagar en cuotas bimestrales. Es más fácil planificarse las finanzas de esa manera, pudiendo pagar en 10 cuotas mensuales", sostuvo.

La posibilidad de implementar un esquema de 10 cuotas fue viable gracias a la inversión tecnológica realizada por la Agencia en los últimos años, que permitió modernizar los sistemas y ofrecer herramientas más ágiles y accesibles para los contribuyentes.

La medida se enmarca en una política tributaria que apunta a fortalecer la progresividad, aliviar la carga sobre sectores medios y sostener los recursos necesarios para financiar la inversión en salud, educación, seguridad e infraestructura en toda la Provincia.