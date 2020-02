Alberto Fernández: "El Fondo ahora tiene otra mirada sobre la Argentina"

"Nadie quiere más que nosotros que vean las cuentas de Argentina, para que se den cuenta de lo que (las anteriores autoridades nacionales) han dejado", manifestó el mandatario.

El jefe de Estado enumeró, entre otros temas, que el 70 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS son papeles del Estado. "Se gastaron toda la plata de los jubilados para sostener la bicicleta y la fuga de divisas. Pero ahora que se intenta recomponer, con equilibrio y equidad, las cajas con que el Estado le paga a los jubilados, patalean", indicó el mandatario de los argentinos durante una entrevista radial.

"Lo que necesitamos es que el Fondo venga y vea, que entienda que no es un discurso de campaña, que venga y mire lo que ha pasado", agregó.

En tal sentido, sostuvo que el anterior gobierno no dejó fondos para desarrollo social, ni para los jubilados, ni para vivienda, y además se frenaron todas las obras públicas. "Que se hagan responsables de lo que no miraron, de lo que no quisieron ver. Aunque tengo la percepción de que hay otra mirada en el Fondo", señaló.

El presidente Alberto Fernández estacó que tenía razón cuando durante la campaña electoral decía que el país estaba en default. "Porque cuando el Fondo Monetario Internacional dice la Argentina no puede pagar, está diciendo eso, está diciendo exactamente lo mismo", señaló.

"Ahora, con un gran trabajo de Martín Guzmán hemos logrado que el Fondo entienda que lo que decimos es verdad, que tenemos razón", añadió.

Una nueva misión del FMI arribará a la Argentina el lunes de semana próxima para seguir analizando las cuentas del país, entrevistarse con autoridades y conocer más detalles sobre el proceso de renegociación de la abultada deuda.

