El Central ordena a bancos y billeteras virtuales bloquear a "contribuyentes no confiables"

El Banco Central dispuso que las entidades financieras y PSPs no deben ofrecer servicios de cobro a quienes figuren en la “Base de Contribuyentes No Confiables”.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso una medida tendiente a combatir la evasión fiscal y las operaciones informales. Lo anunció a través de la Comunicación A 8144, por la cual ordenó a bancos, billeteras virtuales (PSP) y empresas de cobro que dejen de prestar servicios a comercios y personas que figuren en la "Base de Contribuyentes No Confiables".

La norma establece que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago (como aceptadores de pago con transferencia, adquirentes y agregadores) no podrán dar servicios de cobro a quienes integren esa base de datos, que será administrada por la "Agencia de Recaudación y Control Aduanero".

El bloqueo es total: los contribuyentes señalados no podrán aceptar pagos con transferencia (PCT), ni cobros con tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas.

Según la resolución, las entidades recibirán notificaciones de "altas y bajas" en esa base. Una vez notificados de que un cliente (comercio o persona) ha sido incluido, tendrán un plazo máximo de un (1) día hábil para discontinuar el servicio.

El BCRA también estableció un régimen de transición. Hasta que el sistema de notificaciones de la agencia de recaudación esté plenamente operativo, los bancos y PSPs están obligados a consultar dicha base de datos "con periodicidad al menos semanal" y aplicar las suspensiones correspondientes.

